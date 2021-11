Uetze/Burgdorf

Die versteckt liegenden Papiertüten am Backwarenstand, die Milchflasche im unteren Bereich des Kühlfachs, die große Auswahl von Tomaten im Gemüsebereich – diese Momente nutzen Taschendiebe in Discountern und Supermärkten aus, wenn sie aus der Handtasche von Kundinnen oder der Gesäßtasche von Käufern das Portemonnaie stehlen. Derzeit verzeichnet die Polizei einen Anstieg der Straftaten in Uetzer und Burgdorfer Geschäften – möglicherweise auch, weil den Tätern die Weihnachtsmärkte mit dichtem Gedränge fehlen.

Uetzes Polizeichefin Alexandra Frost hat die Straftaten der vergangenen Wochen für die HAZ ausgewertet. Daraus ergibt sich, dass die Taschendiebe zumeist am Vormittag ab 10 Uhr in Zeiten mit wenigen Kunden zugreifen, dass sie sich bislang Senioren zwischen 61 und 83 Jahren ausgewählt haben und dass überdurchschnittlich viele Frauen betroffen sind. Diese hatten in den meisten Fällen ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt, um die Hände frei zu haben – in der Annahme, die volle Aufmerksamkeit jederzeit auf den Wagen zu richten. Doch dann gibt es eben die Situation, dass sie sich bücken müssen, um an Brot oder Butter zu kommen, oder dass sie sich etwas in Ruhe anschauen. Auf diese Momente warten die Täter nach Einschätzung der Ermittler.

Opfer merken Diebstahl erst an der Kasse

„Sie gehen arbeitsteilig vor“, sagt Frost. Einer der Täter beobachte das Opfer und greife zu, meist gebe er das Portemonnaie weiter an einen Komplizen – und dann verließen sie sofort das Gebäude. Denn auch das zeigt die Analyse: Die Opfer können sich meist an kein Ablenkungsmanöver oder bestimmte Personen in ihrem Umfeld erinnern. „Dabei spielt auch eine Rolle, dass der Verlust der Geldbörse meist zeitverzögert an der Kasse auffällt“, sagt die Beamtin. Dann aber seien die Täter schon längst geflüchtet. Möglicherweise suchten sie dann Märkte in anderen Kommunen auf, denn: „Wir bemerken in vielen Orten der Region das Phänomen, dass die Zahl der Taschendiebstähle zunimmt.“ Eine Täterbeschreibung gebe es derzeit kaum, weil sich die Diebe dank Maske und Mütze, mitunter auch beschlagener Brille, gut tarnen könnten.

Die Opfer müssten meist nicht nur den Verlust des Bargelds verkraften, sondern auch den der Papiere und Geldkarten. „Dabei lässt sich der Diebstahl mit einfachen Präventionsmaßnahmen verhindern“, sagt Frost und nennt als wichtigsten Punkt, dass die Geldbörse am Körper – möglichst in einer Innentasche der Jacke – oder in einer Bauchtasche mit innenliegendem Reißverschluss getragen werden sollte. Sie empfiehlt zudem, genau zu prüfen, welche Dokumente sich im Portemonnaie befinden sollten. „Manche tragen ihr ganzes Leben darin, das ist unnötig“, sagt die Polizeichefin und fügt hinzu, dass man in Deutschland einen Ausweis besitzen, aber nicht mitführen müsse. „Da reicht meist eine Kopie.“ Gleiches gelte für den Führerschein: „Wer eine Kopie vorzeigt und die Fahrerlaubnis zu Hause liegen lässt, kann darauf bei einer Kontrolle verweisen.“

Polizei sperrt Karten für alle Bezahlverfahren

Meist verschwinden mit dem Portemonnaie zudem die EC- und Kreditkarte, sodass die Opfer sofort über die Telefonnummer 116 116 die Karten sperren lassen müssen. Mehr noch: „Sie sollten so schnell wie möglich eine Anzeige bei der Polizei erstatten, damit wir die Karte zeitnah für das elektronische Lastschriftverfahren sperren können“, sagt Frost. Das betreffe das Bezahlen mit einer aufgelegten Karte oder mit einer Unterschrift anstelle einer Pin. Erst wenn die Polizei – mitunter auch die Bank – dieses Verfahren aktiviert habe, sei die Karte für die Täter wertlos. „Da geht es wirklich um Tempo bei der Anzeige“, sagt die Polizistin und warnt eindringlich davor, den Pin als Telefonnummer oder Geburtsdatum zu tarnen und mit sich zu führen. „Die Täter sind darauf spezialisiert, sie kriegen es zumeist raus.“

Uwe Bollbach, bei der Polizei Burgdorf für die Prävention zuständig, ergänzt, dass Täter zunehmend die Opfer beim Abheben von Geld oder beim Bezahlen beobachten, die Pin dabei ausspähen, das Portemonnaie später aus der Tasche stehlen und die Geldkarte sofort einsetzen. „Deshalb muss das Tastenfeld zu jeder Zeit abgedeckt werden, damit niemand die Pin-Eingabe sehen kann“, sagt Frost.

Sie wünscht sich mehr Umsicht bei den Kunden – nicht nur im Gedränge. „Wenn jemand um Geldwechseln bittet oder einen Stadtplan auseinanderfaltet, dann ist höchste Vorsicht geboten“, sagt sie. In diesen Situationen griffen die Täter schnell zu und seien ebenso schnell mit der Beute verschwunden. Jede und jeder sollte beim Einkaufen zudem auch mal um sich schauen, ob sich dort jemand verdächtig verhält: „Meist hilft es, sich umzudrehen und die Umgebung zu scannen, das schreckt schon ab.“

Von Antje Bismark