Geht es nach der Region Hannover, dann sollen in zwei Jahren die Bauarbeiten für den etwa sechs Kilometer langen Radweg entlang der Bundesstraße 188 zwischen Altmerdingsen und Hülptingsen beginnen. Der zuständige Verkehrsausschuss der Regionsversammlung hat am Mittwoch einstimmig den Vorschlag der Verwaltung befürwortet, eine dafür notwendigen Planungsvereinbarung mit dem Bund, vertreten durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau- und Verkehr, abzuschließen.

Radweg hat „hohe Priorität“

Die Vereinbarung sieht nach Auskunft von Regionssprecher Klaus Abelmann vor, dass die Region Hannover für das Bauprojekt die Bauherrenfunktion stellvertretend für die Landesbehörde übernimmt. In den Bereichen Bau und externe Dienstleistungen trete die Region Hannover gegenüber dem Bund in Vorleistung, um einen zeitnahen Beginn des Bauprojektes zu gewährleisten, sagte Abelmann. Der Neubau des straßenbegleitenden Radwegs an der B 188 habe auch deshalb eine hohe Priorität, weil Radfahrer in dem Bereich nicht über Wirtschaftswege ausweichen könnten.

Die B 188 zwischen Altmerdingsen und Hülptingsen sei für Radfahrer keine gute Strecke: Es fehle ein sicherer Radweg, dichter Verkehr mache die Nutzung der Verbindung nahezu unmöglich. Etwa 6 Millionen Euro soll der Lückenschluss kosten. Das Geld habe die Region bereits für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 in den Etat eingestellt, sagt Abelmann.

