Uetze

Auf den Wiesen rund um Uetze und Burgdorf hat die Heuernte begonnen. An der Kreisstraße 125 in der Schwüblingser Feldmark zieht ein Traktor mit einer Großballenpresse auf einem großen Feld seine Runden. Die hydraulisch arbeitende Presse sammelt die vor einigen Tagen gemähte Gras-Klee-Mischung auf, presst es mit hohem Druck zusammen und wickelt den Ballen dann in eine weiße Folien ein, sodass Heusilage entsteht.

Begleitet wurde das Traktorgespann von einem Storch, der fleißig Futter für seinen Nachwuchs einsammelte. Denn sobald auf einer Wiese oder einem Feld gearbeitet wird, kommt auch Bewegung in die Kleintiere, die dort leben. Gemächlich folgte Adebar der Großballpresse ohne sich an dem Lärm zu stören. In den Storchennester in Dollbergen, Arpke und Abbensen sind die Jungen längst geschlüpft.

Anzeige

In der Rundballenpresse wird das Heu verdichtet und luftdicht in Folie verpackt. Danach rollt Ballen einfach auf Feld, wo er zum Abtransport liegen bleibt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Weitere HAZ+ Artikel

Das Gras-Klee-Gemisch wird als Viehfutter auf dem Biohof Stolze in Schwüblingsen zum Einsatz kommen. Allerdings ist der Ertrag wegen der wochenlangen Trockenheit nur mittelmäßig. „Wenn wir Felder nicht beregnet hätten, würde die Ernte noch geringer ausfallen“, erklärt der Traktorfahrer. Das Grünland hingegen werde traditionell nicht beregnet, sodass dort kaum Futter für die Tiere vorhanden sei.

Lesen Sie auch

Von den großen Maschinen auf den Wiesen und Feldern lässt der Storch sich nicht beirren

Von Anette Wulf-Dettmer