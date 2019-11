Uetze/Obershagen

Der Chor Chorange des Liederkranzes Concordia Uetze will am zweiten Adventswochenende sein Publikum während zweier Konzerte auf Weihnachten einstimmen. Am Sonnabend, 7. Dezember, gastiert Chorange ab 19.30 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Obershagen. Am Sonntag, 8. Dezember, treten die Sängerinnen und Sänger ab 17 Uhr in der Uetzer Johannes-der-Täufer-Kirche auf. Beide Konzerte stehen unter der Überschrift Weihnachtliche Chormusik aus aller Welt.

Seit Ende August studieren die beiden Dirigenten Steffen Henning und Silas Bredemeier mit dem Chor das Programm ein, das 15 Musikstücke umfasst. Außer bekannten und weniger bekannten Weihnachtsliedern aus dem deutschen und englischen Sprachraum wird Chorange auch Lieder aus Korea und Italien zum Besten geben.

Freier Eintritt bei den Chorkonzerten

Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei. Chorange freut sich über Spenden nach den Konzerten. Während der Pause sorgt der Chor für Speisen und Getränke.

Das Ensemble nennt sich Chorange, weil die Frauen bei den Auftritten orangefarbene Schals und die Männer orangefarbene Krawatten zur schwarzen Kleidung tragen. Chorange tritt am zweiten Adventwochenende nicht das erste Mal in beiden Gotteshäusern auf. In der Uetzer Johannes-der-Täufer-Kirche war der Chor schon mehrmals zu Gast. In der St.-Nicolai-Kirche in Obershagen gastierte er 2018 mit seiner Summer Night Music.

Lesen Sie auch

Rückblick auf 2015: Junger Chor wird zu Chorange

Von Friedrich-Wilhelm Schiller