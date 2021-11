Uetze

Musik liegt in der Luft in Uetze: „Weihnachtliches und Lieblingsstücke“ haben die Sängerinnen und Sänger von Chorange im Liederkranz Concordia Uetze für ihr Weihnachtskonzert eingeübt – und wollen sich und ihre Besucher mit einem schönen Abend beschenken. Los geht es am Sonnabend, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Johannes-der-Täufer-Kirche an der Kirchstraße. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Konzert wird unter 2-G-Bedingungen durchgeführt. Das bedeutet, dass alle Mitwirkenden und Besucher entweder geimpft oder genesen sein und dies auch nachweisen müssen.

„Wie eine gut sortierte Keksdose ist unser Programm gefüllt mit besinnlichen Weihnachtsliedern und unseren Lieblingsstücken der letzten Monate. In der Pause werden wir Sie mit unserem beliebten Winterpunsch verwöhnen und unsere Chorleiter Steffen Henning und Silas Bredemeier sorgen - wie gewohnt - mit charmanter Professionalität für das eine oder andere unterhaltsame Praliné“, kündigt Oliver Wempe an, der bei Chorange für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Eintrittskarten kosten 8 Euro. Es gibt sie im Vorverkauf beim Hörstudio Fröhling, Kirchstraße 3, Telefon (05173) 690315.

Von Sandra Köhler