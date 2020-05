Uetze/Hänigsen/Dollbergen/Dedenhausen

Üblicherweise feiern die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden um diese Zeit im Frühjahr die Konfirmationen. In diesem Jahr fallen die Feiern in Hänigsen und Oberhagen wegen der Corona-Pandemie aus. Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Hänigsen/Obershagen hat sie ins nächste Jahr verlegt.

„Nach eingehender Prüfung der Vorgaben und Empfehlungen für die Feier von Gottesdiensten, die die Kirchen und das Land Niedersachsen erarbeitet haben, sind Kirchenvorstand und Pfarramt zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Konfirmationen, die für 2020 geplant waren, auf das Frühjahr 2021 verschieben werden“, sagt Pastor Steffen Lahmann.

Kirchen können nicht gut durchlüftet werden

Die geforderten Hygienestandards wie eine gute Durchlüftung der Gottesdiensträume könne die Kirchengemeinde in ihren Gotteshäusern nicht in der Weise gewährleisten, wie es gewünscht und verantwortbar wäre. Der Kirchenvorstand hofft, dass im nächsten Frühjahr alle Altersgruppen – auch Großeltern – an den kirchlichen Feierlichkeiten teilnehmen können.

Laut Lahmann wird es in der Kirchengemeinde Hänigsen/Obershagen in diesem Jahr keinen neuen Konfirmandenjahrgang geben. „2021 werden wir mit einem Doppeljahrgang starten“, kündigt er an.

Termin in Uetze steht unter Vorbehalt

Nach dem gegenwärtigen Stand wird die Kirchengemeinde Uetze/Katensen am Sonntag, 27. September, ihre Konfirmanden konfirmieren. Allerdings stehe der Beschluss des Kirchenvorstands unter dem Vorbehalt, dass dann auch ein Gottesdienst mit vielen Besuchern in der Johannes-der-Täufer-Kirche möglich sein müsse, betont Pastorin Heidrun Kück.

Falls das nicht erlaubt sein werde, werde die Feier ins nächste Jahr verschoben, sagt Kück. Eine Verschiebung mehrmals um wenige Wochen komme nicht infrage. Denn: „Die Familien müssen ein bisschen Planungssicherheit haben.“ Zum Beispiel bekämen die meisten Jungen und Mädchen zur Konfirmation neue Kleidung. Aus der könnten die Jugendlichen sehr schnell herauswachsen.

Die Kirchengemeinde Dollbergen/Schwüblingsen hat nach Auskunft ihres Geistlichen Tibor Anca noch keinen neuen Termin festgelegt. Man habe zunächst die neuen Richtlinien der Landeskirche und des Landes für Gottesdienste abwarten wollen, berichtet Anca. Der Kirchenvorstand werde spätestens am Freitag, 8. Mai, eine Entscheidung treffen.

In Dedenhausen gibt es nur drei Konfirmanden

Karl-Heinrich Waack, Pastor der Kirchengemeinden Dedenhausen und Eltze/Ohof, will mit den Eltern der drei Dedenhausener Konfirmanden einen Termin absprechen, der den Familien am besten passt. Bei der Absprache müsse er die Auflagen für Gottesdienste berücksichtigen. In Eltze gibt es nach Waacks Angaben in diesem Jahr keine Konfirmanden.

