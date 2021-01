Uetze

In der Gemeinde Uetze sind seit vergangenen Freitag 27 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das meldet das Gesundheitsamt am Montag, 25. Januar. Dieser enormer Anstieg ist auf einen Corona-Ausbruch im Seniorenwohnpark Bambis Garten in Eltze zurückzuführen. Dort haben sich laut Regionssprecher Christoph Borschel 16 Bewohner und sechs Beschäftigte infiziert. Das hat ein erster Reihentest ergeben.

Ab sofort gilt für das Seniorenheim ein Besuchsverbot. Gesundheitsamt und Wohnpark-Leitung klären laut Regionssprecher in Gesprächen gemeinsam, was getan werden kann, um die Infizierten zu versorgen und gleichzeitig eine weitere Ausbreitung des Coronavirus’ in der Einrichtung zu verhindern. Zudem wird das Gesundheitsamt in den nächsten Tagen einen zweiten Reihentest in Bambis Garten durchführen, um zu sehen, ob noch weitere Bewohner und Mitarbeiter infiziert sind. In der Region Hannover gibt es laut Borschel derzeit 595 aktiv Infizierte, die im Kontext mit Senioren- und Pflegeheimen stehen – 443 Bewohner und 152 Mitarbeiter.

Die Zahl der Uetzer, die sich seit Pandemiebeginn mit dem Virus angesteckt haben, ist am Montag damit auf 344 gestiegen. Der Inzidenzwert ist auf 170,1 geklettert nach 63,2 am vergangenen Freitag. Sechs Kommunen in der Region liegen am Montag mit ihrer 7-Tages-Inzidenz darüber, den höchsten Wert hat Sehnde mit 223 gefolgt von Gehrden mit 212,4. In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist die Inzidenz auf 184 gestiegen bei 23 Neuinfektionen. In zwei Grundschulen der Stadt sind insgesamt drei Schüler positiv auf das Virus getestet worden.

Notbetreuung in den Schulen nutzen 42 Kinder

In der Gemeinde Uetze sind laut Rathaussprecher Andreas Fitz - Stand Montagmittag - keine Corona-Fälle in den Schulen und Kitas aufgetreten. Die Aufhebung der Präsenzpflicht in den Grundschulen hat die Klassenräume in Uetze, Eltze, Hänigsen und Dollbergen kaum geleert. Vor allem in Hänigsen waren bis Freitag nur 15 Kinder vom Präsenzunterricht abgemeldet worden. Wie Fitz erklärt, seien zudem noch insgesamt 42 Notbetreuungsplätze in allen Uetzer Schulen eingerichtet worden. Die Notbetreuung ist für Schüler gedacht, die an den Homeschooling-Tagen des Wechselunterrichtsmodus’ nicht zu Hause bleiben können, weil ihre Eltern arbeiten müssen. „Das bedeutet für die Lehrkräfte, dass sie die Kinder auf drei unterschiedlichen Ebenen unterrichten müssen: Wechselunterricht, Homeschooling und Notbetreuung“, sagt Fitz.

Von Anette Wulf-Dettmer