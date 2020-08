Uetze

Wie gehen Arbeitgeber in der Gemeinde Uetze angesichts der wieder ansteigenden Corona-Fälle auch in der Region Hannover um? Die Gemeinde selbst ist einer der größten Arbeitgeber in Uetze. Sprecher Andreas Fitz gibt sich entspannt: „Dass die Reisewarnung ausgesprochen ist, macht es für uns leichter.“ Sollten sich Menschen, die bei der Gemeinde angestellt sind, trotzdem für eine Reise in klar bezeichnete Risikogebiete wie aktuell Spanien entscheiden, sei davon auszugehen, dass diese sich der Konsequenzen bewusst sind. „Wenn sie nach der Rückkehr in Quarantäne müssen, dann werden sie in dieser Zeit dafür nicht bezahlt werden.“

Wer trotz Reisewarnung fliegt, muss mit Einbußen rechnen

Nach einer Abstimmung im Rathaus sei eine entsprechende Mitteilung an alle Gemeindemitarbeiter herausgegeben worden. „Bei denjenigen, die bereits vor der Reisewarnung geflogen sind, sieht das natürlich anders aus“, sagt Fitz. Denn die hätten sich ja nicht wissentlich in Risikogebiete begeben. Seinem Empfinden nach gingen viele Kollegen sehr verantwortungsbewusst mit der Situation um und ließen sich nach der Rückkehr umgehend testen, auch wenn sie nicht in Risikogebiete gereist waren. „Ein Kollege hat sich am Freitag testen lassen und das Ergebnis war am Montag da“, beschreibt der Gemeindesprecher, dass dieses Prozedere durchaus gut und zügig laufen könne. „Und wenn das Ergebnis dann da und negativ ist, ist ja auch kein Verdienstausfall zu erwarten.“

Anzeige

Und wenn dann doch der Hals kratzt nach der Rückkehr aus Dänemark? Mit Corona seien alle naturgemäß etwas vorsichtiger als vorher, sagt Fitz. Doch hier profitiere die Gemeinde von den guten Erfahrungen, die sie während des Lockdowns mit Homeoffice gemacht habe. Eben jenes sei bei zahlreichen Arbeitsplätzen auch möglich. „In Absprache mit den Kollegen lassen sich so zwei drei Tage gut überbrücken“, sagt Fitz. Angst, dass es plötzlich zu Personalengpässen komme, habe die Gemeinde nicht.

Von Sandra Köhler