Uetze/Hänigsen

Die Gemeinde Uetze, allen voran Bürgermeister Florian Gahre, hat viele Hebel in Bewegung gesetzt, damit die Einwohner sich zeit- und ortsnah gegen Corona impfen lassen können. Kurzfristig hat die Region Hannover in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ein mobiles Impfteam nach Hänigsen geschickt. Es will Impfwillige an diesem Donnerstag und am Freitag, 3. Dezember, boostern, erst- und zweitimpfen. Jeweils von 10 bis circa 16 Uhr stehen die Helfer im Dorftreff an der Mittelstraße 2 bereit.

140 Impfdosen hat das ASB-Team am Donnerstagmittag – zur Halbzeit – schon gespritzt: Vor allem Boosterimpfungen sind in Hänigsen gefragt. Doch auch etliche waren dabei, die sich ihre Erstimpfung abgeholt haben. Zweitimpfungen waren laut ASB-Mitarbeiterin kaum gewünscht. Mit knapp 300 Dosen Biontech und Moderna ist das mobile Impfteam an diesem Tag nach Hänigsen gekommen.

Boostern im Schulzentrum

Wer weder am Donnerstag noch am Freitag die Möglichkeit hatte, sich einen Piks mit einem mRNA-Impfstoff abzuholen, kann das am Sonnabend, 4. Dezember, von 10 bis 16 Uhr im Uetzer Schulzentrum tun. Dort wird Dr. Kilian Nolte gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Personen ab 30 Jahre mit einer vollständigen Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Moderna boostern. 500 Dosen werden bereitliegen. Darüber hinaus können sich Interessierte auch gegen Influenza A/B-Grippe impfen lassen.

Inzidenz überspringt 100er-Schwelle

Die Infektionszahlen steigen indes auch in Uetze. Seit Dienstag, 30. November, wurde bei 17 weiteren Personen das Coronavirus nachgewiesen, sodass die 7-Tage-Inzidenz in der Gemeinde am Donnerstag, 2. Dezember, bei 121,5 (Dienstag: 82,6) liegt. Auch in Uetzes Nachbarstädte ist die Tendenz weiter steigend: Für Burgdorf wird ein I-Wert von 155,5 und für Lehrte von 219,9 gemeldet. Regionsweit ist die Inzidenz auf 217,8 gestiegen. In den Nachbarlandkreisen Gifhorn und Peine sind die Werte seit Dienstag leicht rückläufig: Peine liegt am Donnerstag bei 209,1 (220,1) und Gifhorn bei 266,9 (271,4). In Celle ist die Inzidenz hingegen kräftig gestiegen auf 262,6 (225,8).

Von Anette Wulf-Dettmer