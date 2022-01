Hänigsen

Die Uetzerinnen und Uetzer können sich weiterhin in Hänigsen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) verabreicht die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna wieder am Donnerstag, 20. Januar, und Freitag, 21. Januar, von 10 bis 16 Uhr, im Impfzentrum, das sich im Dorftreff an der Mittelstraße 2 in Hänigsen befindet.

Dokumente zur Corona-Impfung mitbringen, um Wartezeit zu verkürzen

Vor allem Menschen unter 30 Jahren, Schwangere und Stillende erhalten den Biontech/Pfizer-Wirkstoff, alle Älteren den von Moderna. Wer das Impfzentrum aufsucht, benötigt einen Personalausweis und – wenn vorhanden – den Impfausweis. Jeder und jede Impfwillige muss beim Warten und im Impfzentrum eine FFP2-Maske tragen. Um die Wartezeit zu verkürzen, sollte jede und jeder das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen sowie den Anamnesebogen ausdrucken und zum Termin mitbringen. Die Dokumente gibt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts www.rki.de.

Folgetermin für Impfung in neuer Schauburg oder Schulzentrum Uetze

Die Mediziner Dr. Kilian und Dr. Dominik Nolte weisen jetzt außerdem darauf hin, dass es für diejenigen, die am 29. Dezember in der Neuen Schauburg und am 18. Dezember im Schulzentrum Uetze ihre erste Dosis erhalten haben, nun den Folgetermin für die Zweitimpfung am Sonnabend, 22. Januar, gibt. Impfwillige können sich ausschließlich online unter https://www.doctolib.de/frauenarzt/uetze/kilian-nolte anmelden. Eine telefonische Buchung sei in beiden Praxen nicht möglich, betonen die Ärzte. Eltern müssten bei der Terminbuchung das Alter des Kindes angeben.

Von Antje Bismark