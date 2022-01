Hänigsen

Die Uetzerinnen und Uetzer ab 12 Jahren können sich weiterhin in Hänigsen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) verabreicht die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna wieder am Donnerstag, 3. Februar, und Freitag, 4. Januar, von 10 bis 16 Uhr, in der Impfstation, die sich im Dorftreff an der Mittelstraße 2 in Hänigsen befindet. Vor allem Menschen unter 30 Jahren, Schwangere und Stillende erhalten den Biontech/Pfizer-Wirkstoff, alle Älteren den von Moderna.

Impftag für Fünf- bis Elfjährige

Am Sonntag, 6. Februar, von 10 bis 17 Uhr, werden dort ausschließlich Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit dem speziellen Kinderimpfstoff von Biontec/Pfizer geimpft. Eine Anmeldung wird empfohlen online unter www.impfportal-niedersachsen.de. Allerdings ist der Impftermin in Hänigsen dort am Freitag, 28. Januar, noch nicht aufgelistet. Doch Impfwillige können auch ohne Anmeldung kommen, müssen dann aber mit Wartezeit rechnen. 

Diese Dokumente sind mitzubringen

Erwachsene, die das Impfzentrum aufsuchen, benötigen einen Personalausweis und – wenn vorhanden – den Impfausweis. Jeder und jede Impfwillige muss beim Warten und im Impfzentrum eine FFP2-Maske tragen. Kinder müssen in Begleitung ihrer Eltern kommen und sollten ebenfalls ihre Impfausweis mitbringen. Um die Wartezeit zu verkürzen, sollte jede und jeder das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen sowie den Anamnesebogen ausfüllen, ausdrucken und zum Termin mitbringen. Die Dokumente gibt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts www.rki.de.

Von Antje Bismark