Im Uetzer Rathaus werden ab sofort noch mehr Schreibtische frei bleiben. Der Krisenstab der Gemeinde hat am Mittwoch für die Verwaltungsmitarbeiter beschlossen: Wer von zu Hause aus genauso gut arbeiten kann, soll das machen. „Das trifft für die meisten zu, die technische Ausstattung ist vorhanden“, erklärt Rathaussprecher Andreas Fitz.

Die Verwaltung arbeitete bereits seit November, als der zweite Lockdown begann, wieder im Teammodus. Das bedeutet, es gibt jeweils zwei Teams, die sich gegenseitig fachlich vertreten können. Sie arbeiten im Wechsel im Rathaus und im Homeoffice. Wichtig ist, dass sich die jeweiligen Teammitglieder nicht begegnen, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren. Künftig sollen laut Fitz – wenn irgend möglich – die Mitarbeiter beider Teams von daheim arbeiten.

Auch im Bürgerbüro und im Sozialamt werden weniger Mitarbeiter anwesend sein. „Aber beide sind weiterhin geöffnet, damit die Bürger ihre Angelegenheiten erledigen“, erklärt Fitz. Es bleibe dabei, dass Rathausbesucher sich vorher telefonisch anmelden müssen. Fitz bittet die Uetzer um Verständnis, dass es wieder „gut zwei Wochen dauert, bis man einen Termin bekommt“. Das war bereits während des Lockdowns im Frühling der Fall.

Bürger bollern an die Rathaustür

Generell ist und bleibt das Rathaus an der Marktstraße für den Publikumsverkehr geschlossen, diese Regelung gilt seit März 2020. Allerdings gebe es Leute, die dafür offenbar kein Verständnis haben, sagt der Rathaussprecher. „Wir haben es schon erlebt, dass massiv an die Eingangstür gebollert wurde, weil die Leute rein wollten, um sich ein paar Anträge zum Beispiel für die Einkommenssteuererklärung zu holen“, berichtet er. De facto wäre das Rathaus dann aber wie offen und alle liefen durcheinander. „Denn wir haben die Erfahrung gemacht, wer im Rathaus ist, versucht, auch andere Anliegen mit zu erledigen“, erklärt Fitz.

Die Corona-Lage in der Gemeinde ist momentan relativ entspannt, obwohl in der Region Hannover und in den beiden Nachbarlandkreisen Gifhorn und Peine die Inzidenzwerte hoch sind. Laut Landesgesundheitsamt liegt die Inzidenz in Kreis Peine am Mittwoch, 20. Januar, bei 182,5, in Gifhorn bei 153,5 und in der Region bei 164,4. Allerdings lassen sich die Infektionsherde recht gut eingrenzen: Vor allem Corona-Ausbrüche in Senioren- und Pflegeheimen sind für die hohe Zahl infizierter Menschen verantwortlich.

Das ist die Corona-Situation am 20. Januar

In Uetze ist im Zeitraum von Montag bis Mittwoch, 18. bis 20. Januar, ein weiterer Einwohner positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet worden. Seit Pandemiebeginn wurden damit 311 Infizierte festgestellt. Die Inzidenz ist seit Montag (53,5) wieder leicht gestiegen – auf 63,2. Das ist der drittniedrigste Wert in der Region Hannover. In Neustadt am Rübenberge ist die Inzidenz auf 42 gesunken. In der Wedemark liegt sie bei 59,5 (am Montag: 56,2).

Am Mittwoch, 20. Januar, gibt es in der Region sieben Hotspots, in sieben Kommunen ist die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 gestiegen. Am höchsten ist der Wert in Gehrden mit 296,1, gefolgt von Isernhagen mit einer Inzidenz von 258,9 und 13 Neuinfektionen seit Montag. Die dritthöchste Inzidenz meldet die Region für Garbsen mit 253,9.

