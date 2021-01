Uetze

Mit der BretterWelt, der Spielerei und Um Gottes Willen gibt es in der Gemeinde Uetze gleich drei Laienspielgruppen, die mit ihren alljährlichen Aufführungen vielen Uetzern einen schönen Abend bescheren. Doch wegen der Corona-Pandemie sind sowohl Proben als auch Premieren in den vergangenen Monaten ins Wasser gefallen. Was machen die Schauspieler, wenn sie nicht auf die Bretter dürfen, die ihnen die Welt bedeuten?

20 Jahre besteht die BretterWelt im Jahr 2020. Eigentlich sollte dieser runde Geburtstag gebührend gefeiert werden – mit der Premiere des auf dem Spielfilm von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1942 basierenden Stück „Sein oder Nichtsein“ am 14. November. Mit einem Best-of-20-Jahre-BretterWelt-Trailer vorweg. Doch daraus wurde nichts. Auch die geplante Zusammenarbeit mit dem Eltzer Chor bei einer Art Märchenmusical musste erst einmal nach hinten geschoben werden. „Es ist nicht ganz so einfach, die Motivation hochzuhalten“, sagt BretterWelt-Regisseur Thomas Stolze. „Das Schlimmste ist, dass wir nicht planen können. Geht 2021 wieder etwas oder nicht?“

Zusammenarbeit mit Chor fest geplant

Da eine Probe aufgrund der Corona-Pandemie in der Agora nicht möglich ist, skypen die Schauspieler wöchentlich zu ihrer regulären Probenzeit. Allerdings unterscheide sich das doch sehr von ihren üblichen Treffen, sagt Stolze. „Wir können Textproben machen, diskutieren über die Darstellung der Charakter und wo eventuell noch etwas gekürzt werden muss, überlegen wegen Kulissen und Bühnenbild – aber Szenen proben können wir eben nicht.“ Dabei wäre genau das das Herzstück. Zumal sich die Schauspieler entschlossen haben, „Sein oder Nichtsein“ nun doch nicht zu verschieben, sondern ein neues Stück einzuüben.

Um einen Termin, der bereits für April festgezurrt wurde, zittert der Regisseur noch. „Ein Teil von uns ist vom Lions Club Wolfsburg eingeladen worden, um dort zu spielen“, sagt Stolze. Die BretterWelt hatte 2019 mit „Die zwölf Geschworenen“ ein Gastspiel in Brome gegeben. Auch einige der Mitglieder des Lions Clubs hatten sich diese Aufführung angesehen – und daraufhin die Einladung ausgesprochen. An der geplanten Zusammenarbeit mit dem Eltzer Chor in Sachen Märchenmusical halten die BretterWeltler aber auf jeden Fall fest. „Wir haben Lust drauf und der Chor auch“, sagt Stolze. „Und wenn es dann 2022 werden sollte, ist es auch gut.“

Das Schützenfest hinterlässt Spuren im Stück von Um Gottes Willen: Manfred (Burghard Homann, Mitte) und seine Frau Lisbeth (Antje Dombrowski) sorgen dafür, dass ihr Mieter Herbert (Martin Wöhler) sicher nach Hause kommt. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Um Gottes Willen hofft auf Proben in der Obershagener Kirche

Bei der Theatertruppe Um Gottes Willen der Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen herrscht dagegen komplette Probenpause. „Man guckt am Probentag schon auf die Uhr und denkt sich: Eigentlich wäre jetzt Probe. Das ist schon doof“, sagt Susanne Stöxen. „Wir hoffen, dass wir vielleicht nach den Impfungen im Frühjahr wieder beginnen können.“ Weitermachen wolle auf jeden Fall zumindest der harte Kern der Schauspieltruppe. Doch das ist nur das eine. Zu jeder Vorstellung braucht es auch Zuschauer. „Wir hoffen, dass die nicht so verunsichert sind und dann auch wieder zu den Vorstellungen kommen“, sagt Stöxen. „Für 50 Leute lohnt sich der Riesenaufwand nicht. Sonst setzten wir einfach das nächste Jahr auch noch aus.“

Geprobt haben die Mimen von Um Gottes Willen meist bei jemandem privat – „oder in der Scheune bei Homann, wenn wir denn schon hineinkonnten“. Für die Zukunft hofft Stöxen, dass die Proben in einem festen Probenraum, eventuell in der der dann umgebauten Oberhagener Kirche über die Bühne gehen können. „Wir lassen uns die Laune nicht verderben“, sagt Stöxen.

Wenn die Schwiegermutter (zweite von links, Michaela Rummler) in der Komödie der Spielerei zu Besuch kommt, sind selbst Geister nicht mehr gut gelaunt. Quelle: Laura Beigel (Archiv)

Die Spielerei verschiebt Premiere ins Jahr 2022

Die Spielerei unter dem Dach des VfL Uetze hat zwar schon eine neue Komödie ausgewählt, die wieder einen Bezug zu Uetze haben wird. Doch erleben können die Fans der Laienschauspieler dieses Stück erst im Jahr 2022. „Wir lassen uns Zeit“, sagt Maren Gille. Wie auch die BretterWelt nutzt Die Spielerei die aktuell geschlossene Agora für ihre Proben. Gille befürchtet, dass es einen Riesenansturm auf die Örtlichkeit geben wird, sobald diese wieder genutzt werden kann. „Außerdem würde uns die Zeit bis zum Herbst nicht reichen, wenn wir erst im Frühjahr wieder proben können“, sagt sie. Der Grund: die Terminierung der Ferien und persönliche Gründe wie etwa der Wahlkampf für Spielerei-Mitglied Oliver Wempe.

„Gesundheit ist erst mal das Wichtigste“, benennt Gille die Prioritäten. Außerdem sei es auch ganz schön gewesen, Stück und Rollen in Ruhe auswählen zu können und nicht mit dem Druck, dass die nächste Produktion gleich wieder starten müsse. So treffen sich die Mitglieder der Spielerei alle 14 Tage per Videokonferenz zum Austausch. Doch geprobt wird so erst mal nicht. „Wir freuen uns, wenn wir wieder vor Publikum in der vollen Agora spielen können“, blickt Gille in die Zukunft.

Neue Männer sind herzlich willkommen

Doch eine solche Aufführung solle auch einen passenden Rahmen bieten: mit Getränken in der Pause und der Möglichkeit, ganz in der gelösten Stimmung aufzugehen, nicht mit drei Plätzen Abstand zwischen jedem Besucher und einem seltsamen Gefühl. „Der Aufwand ist so groß, dass wir möchten, dass es auch wirklich ein schönes Erlebnis für alle wird“, wirbt Gille um Verständnis. Und noch um etwas anderes wirbt sie: „Wir würden uns für Die Spielerei über Verstärkung freuen, insbesondere von Männern.“

Von Sandra Köhler