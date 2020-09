Uetze

Die Quarantäne nach Corona-Infektionen an der Grundschule Uetze und am Gymnasium Unter den Eichen endet an diesem Mittwoch: Damit können die Schüler und alle Lehrer wieder zum Unterricht zurückkehren. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Infizierten in der Gemeinde weiter, wie Regionssprecherin Tanja Schulz mitteilt. Ihren Angaben zufolge liegt sie am Dienstag bei 37 Covid-19-Patienten, drei weniger als noch am Montag. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort.

An beiden Schulen war jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schulleitungen hatten am vergangenen Montag, als das Gesundheitsamt der Region sie informiert hatte, die betroffene Klasse und ihre Lehrkräfte nach Hause in die Isolation geschickt. Am Gymnasium war eine fünfte, an der Grundschule eine vierte Klasse betroffen.

Trotz der guten Nachrichten – weniger Menschen in Quarantäne und weniger Infizierte – liegt die Gemeinde Uetze noch immer an der Spitze der Umlandkommunen. Auf sie folgen Garbsen mit 25 und Langenhagen mit 23 Infektionsfällen. In der gesamten Region sind nach Aussage Schulz 426 Menschen erkrankt, am Montag lag diese Zahl noch bei 455.

Von Antje Bismark