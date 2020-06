Hänigsen

Die Schokokuss-Wurfmaschine kommt gleich am ersten Tag wieder zum Einsatz: Am Montag öffnete der Jugendtreff Hänigsen nach mehrwöchiger Corona-Zwangspause wieder für die Kinder und Jugendlichen. „Wir haben genau überlegt, welche Aktionen wir anbieten, um die Abstandsregeln und Hygienevorschriften einhalten zu können“, sagt Leiterin Daniela Kahlert und fügt hinzu, die Wurfmaschine und der Kickertisch seien gefragt gewesen.

Drei Kinder nutzten den ersten Tag, um sich wieder auf dem Gelände und in dem Gebäude zu treffen. „Weil wir auch Sechsjährige betreuen, haben wir alles markiert, sodass die Jungen und Mädchen alles erkennen können“, sagt Kahlert und zieht nach den ersten Stunden eine positive Bilanz: Die jungen Besucher hätten sich gut an die Regeln, darunter auch an den Mund-Nasen-Schutz, gehalten. „Wir merken, dass sie diese Situation schon kennen“, sagt die Leiterin.

Team nutzt Freistunde für die Desinfektion

Der Treff öffnet ab sofort wieder montags bis freitags von 14 bis 16 Uhr für die Sechs- bis Elfjährigen. Danach nutzt das Team eine Stunde, um die Flächen zu desinfizieren und die Räume herzurichten. Ab 17 Uhr steht die Einrichtung dann Jugendlichen ab zwölf Jahre zur Verfügung, die sich dort bis 19 Uhr aufhalten können. Für den ersten Besuch muss jeder die Einverständniserklärung der Eltern vorlegen, die es im Jugendtreff oder unter www.jugend-uetze.de zum Download gibt. Eine vorherige Anmeldung für einen Besuch sei nicht erforderlich, sagt Kahlert. Vielmehr zeige eine Ampel den Besuchern vor der Eingangstür, ob sie noch eintreten könnten.

