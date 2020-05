Uetze

Die Gemeinde Uetze wird auch in den Sommerferien wieder eine Sommer-Kita anbieten – allerdings aufgrund der Corona-Pandemie nur als Notbetreuung. Sie ist für die Zeit vom 3. bis zum 24. August geplant. Eltern können ihr Kind wochenweise anmelden. Die Betreuung kostet 60 Euro je Woche. Das Anmeldeformular kann man von der Homepage www.uetze.de herunterladen. Das ausgefüllte Formular muss in der Tagesstätte abgegeben werden, die das Kind regulär besucht.

Die Gemeinde wird nicht in jeder Tagesstätte eine Sommerkita einrichten. Sie will aber an möglichst vielen Standorten ein solches Angebot vorhalten. Weil die Zahl der Plätze eventuell nicht ausreicht und die Verwaltung daher eine Auswahl treffen muss, sollen die Eltern möglichst schnell die Anmeldeformulare abgeben. Sie sollen genau begründen, weshalb sie aus beruflichen Gründen auf die Notbetreuung angewiesen sind. Entsprechende Arbeitsnachweise sollen sie der Anmeldung beifügen. Die Verwaltung bittet darum, die Sommerkita nur in Anspruch zu nehmen, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller