Dedenhausen

Nach Auskunft des Ortsbürgermeisters der Uetzer Ortschaft Dedenhausen, Joachim Hutschenreuter, muss die Dedenhäuser Zukunftswerkstatt die für Freitag, 21. Januar, geplante Lesung kurzfristig absagen. Denn die Gaststätte Zum Bahnhof, in der die Lesung geplant ist, hat wegen eines Coronafalls schließen müssen. Irrtümlich ist an dieser Stelle berichtet worden, dass die Autorin Sebra Xalti erkrankt wäre.

Ab 19 Uhr wollte Xalti mit der früheren Rektorin der Realschule Uetze und Vorsitzende des inzwischen aufgelösten Vereins Landungsbrücke, Claudia Ruhs, dort aus ihrem Buch „Töchter der Sonne – Keçên Rojê: Geflüchtete ezidische Frauen erzählen“ vorlesen.

Positiv auf Corona getestet wurde Constanze Redent, die Mutter der Pächterin Doreen Redent. Da sie auch die Köchin des Menübringdienstes ist, der die Räume des Dedenhäuser Gasthauses nutzt, blieb die Küche bereits am Donnerstag kalt. Das hatte Auswirkungen auf mehrere Schulen im Landkreis Peine. Sie konnten am Donnerstag nicht mit den rund 700 Essen beliefert werden. Es gebe zwar eine Aushilfe, doch die sei so kurzfristig nicht zu erreichen gewesen, erklärte die Firmenschefin.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller und Christian Meyer