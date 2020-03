Uetze

Zwei Tage länger als ursprünglich geplant dauerte für mehr als 30 Neuntklässler der Aurelia-Wald-Gesamtschule Uetze die Themenfahrt nach Malta – wegen der Coronavirus-Infektionen in Deutschland durften auf der Insel keine Flugzeuge mehr starten oder landen. Die 14-jährige Fiona schildert der HAZ, wie sie die Zeit erlebt hat.

Fliegen oder nicht fliegen? Diese Frage stellte sich Schülern, Eltern und Lehrern vor dem 7. März – dann stiegen die Jungen und Mädchen ins Flugzeug und erreichten wohlbehalten Malta. „Bei der Fahrt ging es um Stätten auf der Insel, die eine geschichtliche Bedeutung haben“, sagt die Uetzerin. Und deshalb stand am zweiten Tag der Fahrt eine Stadtrallye durch Medina auf dem Programm, die die Lehrer wie eine Schnitzeljagd aufgebaut hatten. Bis Dienstag, sagt Fiona, sei alles nach Plan gelaufen. Zwar hätten die Schüler von den Eltern die eine oder andere Nachricht über die Coronavirus-Infektionen erhalten, aber: „So richtig vorstellen konnten wir uns die Situation nicht, wir haben die Dramatik gar nicht verstanden.“

Behörden untersagen Werksbesuch auf Malta

Für den Mittwoch hatten die Lehrer den Besuch in einem Werk vereinbart, das Coca Cola herstellt. „Weil wir etwas zu spät waren, haben wir noch angerufen und erfahren, dass das nicht so schlimm ist.“ Doch als die Gruppe aus Uetze vor dem Betriebstor stand, gab es die Rote Karte. „Behörden hatten angeordnet, dass keine Besucher aus Deutschland mehr eingelassen werden dürfen“, erzählt Fiona. Sie habe sich veräppelt gefühlt, zumal sie vor der Themenfahrt nicht mit Problemen wegen des Coronavirus gerechnet habe. „Aber ich hatte mich geirrt.“

Denn nach dem Abendessen am Mittwoch erfuhren die Schüler, dass sie am nächsten Tag nicht nach Hause zurückkehren würden. „Die Lehrer haben uns informiert und auch gleich gesagt, dass sie nicht viel wissen“, erinnert sich die Uetzerin. In Erinnerung bleibe ihr, dass die Lehrer den Schülern die Sorgen nehmen wollten. Denn die Gemütslage haben zwischen Gelassenheit und Schock, Trauer und Frust geschwankt. Zehn Minuten? 20 Minuten? Fiona weiß nicht mehr, wie lange das Gespräch gedauert hat. Eines sei aber zum Glück klar gewesen: Dass der Reiseveranstalter CTS sich so gekümmert habe, dass das Hotel und die Verpflegung gesichert gewesen waren.

„Müssen wir jetzt auf Malta zwei Wochen in Quarantäne gehen?“

Vom Zimmer aus rief die 14-Jährige ihre Mutter an, die glücklicherweise gelassen reagiert habe – obwohl auch sie im Vorfeld den Fahrtantritt sehr kritisch gesehen hatte. Andere Eltern hätten sich geschockt geäußert, aber letztlich habe niemand etwas ausrichten können. Deshalb seien einige Schüler noch einmal am Donnerstagabend in die Stadt gegangen, andere hätten das Hotel bevorzugt, so wie sie auch. Immer wieder habe es Gespräche mit den Lehrern gegeben, um keine Panik aufkommen zu lassen. „Ich denke, dass sie bewusst keine negativen Dinge erzählt haben, die uns beunruhigt hätten.“

Nicht genug Kleidung dabei? Kein Problem: Waschsalon oder Handwäsche. Das Geld reicht nicht mehr? Kein Problem: Die Lehrer hätten welches ausgeliehen. Langeweile? Kein Problem: Am Freitag organisierten die Lehrer kurzerhand eine Fahrt zu Katakomben. Der Fokus habe eindeutig auf der Gruppe gelegen,um sie zu beruhigen. „Wir haben uns wiederum auf andere Weise als vor der Nachricht verbunden gefühlt“, sagt die 14-Jährige und fügt hinzu, dass so mancher in der Stresssituation anders als erwartet reagiert habe. Denn im Hinterkopf schwirrte die Sorge: „Müssen wir auf Malta jetzt zwei Wochen in Quarantäne gehen?“

Lehrer lenken Schüler mit Katakomben-Ausflug ab

Die Fahrt in die Katakomben – „das ist jetzt nicht mein Lieblingsthema“ – habe alle abgelenkt, zumal die Lehrer am frühen Freitag bereits einen Rückflug am Sonnabend angesprochen hatten. Am Abend bestätigte sich die Nachricht, auch wenn der Flug wahlweise nach Frankfurt, Zürich oder Paris gehen sollte. „Das war uns egal. Hauptsache runter von der Insel.“ Mit dieser Einstellung brach die Gruppe am Sonnabend zum Flughafen auf. Per Whatsapp informierte Fiona ihre Mutter über jede Station: Ankunft am Airport, Blick auf die Anzeigetafel, Freude über Frankfurt als Ziel, Einchecken, Einsteigen, Abheben, Ankommen.

Julia Yael Höpfner saß mit den anderen Eltern in Uetze und nahm die Nachrichten dankbar entgegen. Denn in Frankfurt wartete bereits der Bus, der die Gruppe nach Hause brachte, gegen 1.40 Uhr am frühen Sonntagmorgen stiegen die Jugendlichen aus und wurden fest von den Eltern in den Arm genommen. Die Kraft reichte noch für eine Kurzzusammenfassung und einen nächtlichen Imbiss, dann stand für alle erst einmal Ausschlafen auf dem Programm. Bis Montag: Dann holten Fiona und ihre Mitschüler die Bücher aus der Schule – denn es gibt zwar keine Aufgaben, wohl aber ihren Wunsch, trotz der erzwungenen Ferien die Noten zu halten. In jedem Fall aber, sagt die Schülerin, habe sie in den vergangenen Tagen eine lehrreiche Erfahrung sammeln dürfen: „Das bleibt.“

Von Antje Bismark