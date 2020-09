Hänigsen

„Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen wir Blutspenden, damit Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten therapiert und im Notfall behandelt werden können“, sagt Angela Cording vom DRK-Ortsverein Hänigsen. Der nächste Spendentermin ist am Dienstag, 8. September. „Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden.“ Das DRK-Team erwartet die Spender von 16 bis 19.30 Uhr im Schützenheim am Steindamm in Uetze-Hänigsen.

Das Team hat einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Diese beginnen schon vor dem Schützenheim. Aufsteller weisen daraufhin, dass alle, die sich nicht gesund fühlen, gar nicht erst eintreten sollen. Am Eingang wird dann die Temperatur jedes Besuchers gemessen, und es steht Desinfektionsmittel für die Hände bereit.

Alle ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Dasselbe wird von den Spendern erwartet. Wer keinen dabei hat, den versorgen die Helfer mit einer Einwegmaske. Die Liegen und Gehwege sind so eingeteilt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Zu guter Letzt: „Aus gegebenen Anlass wird es keinen Imbiss geben, dafür aber eine liebevolle Betreuung während der Blutspende“, erklärt Cording.

