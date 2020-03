Uetze

Die Corona-Krise in Deutschland ist nicht nur gekennzeichnet durch Hamsterkäufe und wachsende Angst vor Ansteckung, sondern auch durch Mitmenschlichkeit. Diese Solidarität erlebte der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Hänigsen am vergangenen Dienstag. 82 Menschen spendeten Blut im Schützenheim. Der nächste Termin dort ist am Montag, 23. März, von 16 bis 19.30 Uhr.

Einkaufsgutschein statt Imbiss

„Die Resonanz war erfreulich gut, sogar besser als bei normalen Terminen“, sagte Michael Geist, Vorsitzender des Hänigser DRK. Acht Erstspender konnte das Blutspendeteam in Hänigsen begrüßen. „Vor allem sehr viele junge Leute haben die Gelegenheit wahrgenommen, ihr Blut zu spenden.“ Dabei hatte der DRK-Ortsverein zuerst überlegt, die Blutspende abzusagen.

Der Aufwand für die Blutspendeteams ist wegen der Corona-Pandemie höher. Die Hygienemaßnahmen sind noch einmal verstärkt worden, um Spender und Helfer vor einer Ansteckung mit dem Sars-CoV2-Erreger zu bewahren. Statt des traditionellen Imbisses nach dem Aderlass gab es diesmal für die Spender einen Einkaufsgutschein. „So wollten wir vermeiden, dass sich die Leute lange auf engem Raum aufhalten“, sagte Geist.

Klare Hygieneregeln für alle Anwesenden

Außerdem mussten sich die Spender beim Betreten des Schützenhauses und zwischendurch die Hände desinfizieren sowie Abstand zu den anderen Anwesenden halten. Einige Teilnehmer haben die Helfer sogar abweisen müssen, da sie sich zuvor in Risikogebieten wie Spanien und Österreich aufgehalten hätten, berichtete Geist.

Von der Ausbreitung des Coronavirus wollen sich die Ehrenamtlichen des DRK trotzdem nicht abschrecken lassen. Alleine schon, weil Blutkonserven dringend benötigt würden, stellt der Vereinsvorsitzende klar. Deshalb organisiert der DRK-Ortsverein die nächste Spende bereits für diesen Montag.

DRK Uetze will an Blutspendetermin festhalten

Auch der DRK-Ortsverein Uetze hält an seinem Blutspendetermin am 9. April im Schulzentrum fest. „Es wäre eine Katastrophe, wenn die Blutspenden wegfallen würden“, sagte der Vereinsvorsitzende Egbert Kobbe. „Wenn es irgendwie geht, findet der Termin auf jeden Fall statt.“

Auch für die durchschnittlich 90 Spender in Uetze gilt: Abstand halten, Desinfektionsmittel nutzen und nur möglichst kurz in den Räumen verweilen. Eines stehe aber nach Aussage von Kobbe schon fest: „Improvisieren müssen wir bei der Organisation.“

Eltzer Termin ist erst im Juni

Der DRK-Ortsverein Eltze kann sich bei der Planung seiner Blutspende noch etwas Zeit lassen. Der nächste Termin ist erst im Juni – und darüber ist die Vorsitzende Marlies Kötz auch froh: „Ich glaube nicht, dass momentan irgendjemand zur Blutspende gekommen wäre.“

In Eltze war die erste Infektion mit dem Coronavirus in der Region Hannover festgestellt worden. Seitdem standen in dem Ort zeitweise bis zu 140 Menschen unter Quarantäne. Der erste Kranke ist seit einer Woche wieder gesund.

Wann kann ich wo Blut spenden? Hier kann in den nächsten Wochen Blut gespendet werden: Für Montag, 23. März, hat der DRK-Ortsverein Hänigsen eine Spendentermin vorbereitet. Spender sind in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr im Schützenheim am Steindamm 28 willkommen. Am Donnerstag, 9. April, von 14.30 bis 19.30 Uhr bittet der DRK-Ortsverein Uetze zur Blutspende. Dafür versammeln sich Helfer und Spender im Schulzentrum an der Marktstraße 6. Der DRK-Ortsverein Burgdorf ruft für Mittwoch, 8. April, zur Blutspende auf. Spender können sich in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr in den Räumen des DRK-Aktiv-Treffs an der Wilhelmstraße 1b in Burgdorf einfinden. Der DRK-Ortsverein Eltze hat seinen nächsten Blutspendetermin am Freitag, 12. Juni. Spender können von 15.30 bis 19.30 Uhr in das Haus der Kirche am Kirchwinkel 3 kommen.

