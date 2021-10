Uetze

Einen Blutspendetermin organisiert das DRK Uetze am Donnerstag, 28. Oktober, von 14.30 bis 19.30 Uhr im Schulzentrum Uetze, Markstraße 6. In den Kliniken besteht ein erhöhter Bedarf an Blutkonserven. Deshalb hofft das Blutspendeteam mit den Ehrenamtlichen aus Uetze auf viele Spenderinnen und Spender, sagt Ilona Weykopf vom DRK-Ortsverband.

Weykopf zufolge gelten weiterhin strenge Hygieneregeln. Dazu gehört die Temperaturmessung am Eingang, eine Desinfektionsstation sowie die Maskenpflicht. Auch der Abstand zwischen den Liegen ist größer als vor der Pandemie. Außerdem gibt es weiterhin keine Speise, dafür jedoch Kaffee und Kaltgetränke. Jeder Spender ist verpflichtet, sich mit dem Personalausweis oder Führerschein auszuweisen.

Von Marie Pinkert