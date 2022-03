Uetze

Die Polizei sucht Unbekannte, die auf einem Feldweg an der Bundesstraße 188 gegenüber der Kiesteiche am Schwüblingser Kreisel schwarze Dachplatten in der Natur illegal entsorgt haben. Die Umweltverschmutzung wurde am Mittwoch, 9. März, gegen 16.50 Uhr entdeckt und bei der Polizei Uetze zur Anzeige gebracht.

Da es sich wohl nicht um schadstoffhaltigen Abfall handelt, wird zunächst wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. Anderes wäre es etwa bei Asbest oder anderen gefährlichen Materialien – dann würde es sich um eine Straftat handeln.

Die Polizei bittet nun unter Telefon (05173) 925430 um Zeugenhinweise.