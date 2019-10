Altmerdingsen/Katensen

Über den Zweck der neuen, improvisierten Fahrspur auf einem Acker neben der Bundesstraße 188 in Altmerdingsen rätseln Autofahrer, die dort regelmäßig vorbeikommen, seit Tagen. „Sie wurde für die Anlieferung von Windradteilen anlegt“, löst Ortsbürgermeister Reinhard Degotschin das Rätsel. Diese Bauteile sind für drei Windenergieanlagen bestimmt, die die Bürgergesellschaft Ackerstrom zwischen dem Uetzer Gestüt Buschhof, Katensen und Krätze errichten lässt.

Die erste Teile für die Siemensanlagen mit einer Turmhöhe von rund 115 Metern sind laut Florian Massante, Geschäftsführer der Ackerstrom Windpark Gesellschaft, bereits angeliefert worden. Der nächste Schwertransport wird in der Nacht zu Freitag, 4. Oktober, erwartet. Er bringt Rotorblätter. „Wir reden bei den Fahrzeugen über eine Gesamtlänge von 64 Metern“, sagt Andreas Bertschies, der mit seinem Kollegen René Muthmann die verkehrstechnischen Maßnahmen koordiniert.

Damit die überlangen Tieflader von der B 188 auf die Krätzer Straße einbiegen können, wurde die provisorische Fahrspur auf dem Acker angelegt. „Die Fahrzeuge kommen sonst nicht um die Kurve“, sagt Massante. Trotz der Extraspur müssen die Fahrer mit ihren Auflegern rangieren: „Sie fahren zunächst vorwärts auf die Ackerspur, dann rückwärts wieder auf die Bundesstraße in Richtung Hänigsen, um dann schließlich vorwärts in Richtung Krätze weiterzurollen“, beschreibt er den Vorgang.

Mehrere Dutzend Schwertransporte erwarten Bertschies und Muthmann bis Mitte Oktober: „Jede Komponente muss angefahren werden“, sagt Bertschies. Dazu gehörten neben Rotorblättern und Turmsegmenten auch Turbinen und Naben. „Zu unseren Auflagen zählt auch, dass auf dem Transportweg keine Bäume oder Sträucher beschädigt werden, und erst recht keine Zäune“, sagt der Fachmann vom Operation Handling Team, wie der Trupp der Verkehrstechniker genannt wird. Deshalb gibt es außer der zusätzlichen Fahrspur in Altmerdingsen auch Ausweichflächen in einer Kurve in Krätze und auf der Zufahrt zu den künftigen Standorten der Windräder.

Dort sammeln sich derzeit die Transporter, die ihre Segmente bereits angeliefert haben. In den nächsten Tagen kommen weitere Elemente. „Sie werden gleich so koordiniert gelagert, dass der Kran sie später erreichen und aufstellen kann“, beschreibt Bertschies das weitere Vorgehen. Für den Kran erstellen die Vorarbeiter bereits eine mobile Plattform, auf dem die Maschine dann – voraussichtlich ab Mitte Oktober – stehen kann. Und auch dafür bewegen die Fachleute wieder große Massen: „Schließlich wiegt allein ein Kettenglied 40 Tonnen“, sagt Bertschies.

Der Plan sieht vor, dass am Dienstag, 8. Oktober, die Rotorblätter im Baustellenbereich von den Tiefladern gehoben werden. Dafür werden zwei Kräne benötigt. Laut Massante werden die letzten Rotorblätter am 15. Oktober geliefert. Danach würden auch die provisorischen Fahrspuren in Altmerdingsen und Krätze zurückgebaut. Auch die Stahlplatten, die derzeit in der Durchfahrt des Schwüblingser Kreisels liegen, werden dann wieder eingesammelt.

In der Region Hannover nimmt Uetze bei der Nutzung der Windenergie einen Spitzenplatz ein. Die Windräder produzieren weitaus mehr Strom, als die Uetzer verbrauchen.

Nach der Senvion-Pleite muss der Windpark Uetze-Süd so gut wie neu geplant werden.

