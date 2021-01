Uetze

Am Sonntag haben rund 80 Zuschauer die Riesenseifenblasen des Künstlers Eddie Scoot in einer kostenlosen Show am Irenensee in Uetze verfolgt. Die Aktion wurde nach einer halben Stunde von der Polizei abgebrochen mit Hinweis auf Verstoß gegen die Corona-Regeln. Vorher haben wir aber die Besucher gefragt: Warum sind Sie zur Seifenblasenshow an den Irenensee gekommen?

Das ist für die Kinder

Carolin Wielitzka (34), Obershagen. Quelle: Gabriele Gerner

Anzeige

„Ich möchte das meinen Kindern zeigen. Dafür lassen wir sogar den Mittagsschlaf ausfallen.“

Kurzweil beim Spaziergang

Christian Wehrenberg (65), aus Uetze. Quelle: Gabriele Gerner

„Meine Frau und ich verbinden das mit einem Spaziergang. Das ist toll! Das hat was!“

Schöne Abwechslung

Christel Trippler (59) aus Braunschweig. Quelle: Gabriele Gerner

„Ich bin Dauercamperin am Irenensee und finde, das ist eine schöne Abwechslung.“

Lesen Sie auch Uetze: Polizei bläst Seifenblasenshow am Irenensee ab

Von Gabriele Gerner