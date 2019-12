Dedenhausen

Gestandene Feuerwehrleute, die in Fischerhemden, mit passenden Halstüchern und Mützen versehen, zur Begleitung eines Schifferklaviers Seemannslieder zum Besten geben: Das konnten die Besucher des Adventskaffees beim Sozialverband in Dedenhausen erleben. Welche Geschichte dahinter steckt, das weiß Wilhelm Schmolke. Denn der ehemalige stellvertretende Ortsbrandmeister hat den inoffiziellen Shantychor der Freiwilligen Feuerwehr Dedenhausen ins Leben gerufen. „Auf Tournee gehen wir aber nicht“, sagt er schmunzelnd.

Unterhaltungsprogramm für Feuerwehrfahrt

Angefangen habe alles mit einer Fahrt, die die Feuerwehrleute im Herbst mit 70 Leuten – also voller Mannschaft – auf der Aller unternehmen wollten, sagt der 75-jährige. „Einfach nur hin- und herschippern, das wäre doch zu langweilig gewesen.“ Also ließ sich Schmolke, der mittlerweile bei den Alterskameraden aktiv ist, ein Unterhaltungsprogramm einfallen. Schifffahrt und Shantys passe bestens, so seine Überlegung. Er trommelte sieben Kameraden zusammen, gewann Dieter Grete mit seinem Schifferklavier für die Begleitung. Und los ging das Üben.

Überreden habe er niemanden müssen, beteuert Schmolke. „Die waren alle sofort dabei.“ Damit nicht nur die Optik überzeugte, sondern auch die Sangeskünste, gab es vor dem großen Auftritt drei Proben. Nicht ein oder zwei Lieder – nein, ein ganzes Programm entstand dabei. Angefangen von Lale Andersens Gassenhauer „ Lilli Marleen“ über „Wo die Nordseewellen trekken an den Strand“ bis hin zu „Auf einem Seemannsgrab, da blühen keine Rosen“, das Freddy Quinn einst sang: Schmolke kümmerte sich um Noten und Repertoire für zwei mal 20 Minuten. Sogar ein Logo entwarfen die Männer – alles sollte echt wirken.

Aus Spaß wurde ein Selbstläufer

„Ich bin früher mit meinem Bruder aufgetreten, mal als Duo, mal mit anderen als Sextett und mit selbst geschriebenen Versen“, erzählt Schmolke. Bühnenerfahrung hatte er also. Reichlich. Denn auch für den Sozialverband, dessen Ehrenvorsitzender er ist, war er noch stets für die Showeinlagen zuständig gewesen. „Entweder ich habe eine Büttenrede gemacht oder Künstler gesucht.“ Für die jüngste Adventsfeier musste er nicht lange fahnden: Der Feuerwehr-Shantychor zierte sich nicht und präsentierte selbstbewusst, was er einstudiert hatte. „Der Applaus war groß. Wir sind richtig gut angekommen“, sagt Schmolke erfreut.

Inzwischen hat der Chor, dessen jüngster Sänger leicht über 40 Jahre alt ist, während Schmolke den Senior markiert, so viel Spaß an der Sache, dass er sich einmal im Monat treffen will. „Wir würden auch auftreten, wenn einer aus der Feuerwehr Jubiläum hat. Oder wenn es im Dorf eine Silberhochzeit gibt. Aber alles soll in Dedenhausen bleiben“, sagt Schmolke. Schön entspannt müsse es zugehen. „Auf Tournee gehen wir nicht“, wiederholt er noch einmal bestimmt.

Von Sandra Köhler