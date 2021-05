Katensen/Dollbergen/Schwüblingsen

Die Pflegearbeiten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Naturschutzgebiet Düvels Kamp führen offenbar zum gewünschten Erfolg. „Das Naturschutzgebiet Düvels Kamp scheint sich gut zu entwickeln“, sagt der Naturschutzbeauftragte für die Gemeinde Uetze, Wolfgang Tannenberg. Inzwischen habe sich wieder eine größere Menge Wasser in dem Hochmoor zwischen den Ortschaften Katensen, Dollbergen und Schwüblingsen angesammelt, berichtet Tannenberg. Das Moor drohte zu verlanden und damit als Lebensraum für den seltenen Moorfrosch verloren zu gehen.

Größtes Moorfroschvorkommen in der Region

„Das Naturschutzgebiet Düvels Kamp ist das einzige richtige Moorgebiet, das wir noch in der Gemeinde Uetze haben“, sagt Tannenberg. Eine große Bedeutung für den Naturschutz hat es, weil man dort das größte Moorfroschvorkommen in der Region Hannover antrifft. „Moorfrösche haben da in diesem Jahr wieder gelaicht“, berichtet Tannenberg. Ende März zählte er 160 Laichballen. Dass es nur halb so viele wie im Vorjahr waren, hänge möglicherweise mit dem kalten Frühjahr zusammen. „Da muss man die Entwicklung abwarten“, fügt der Naturschutzbeauftragte hinzu.

Torfmoos hat sich wieder gebildet

Optimistisch ist Tannenberg, weil sich inzwischen wieder Torfmoos gebildet hat. „Das ist ein gutes Zeichen“, sagt er. Daran könne man erkennen, dass sich das Moor regeneriere.

Im Januar 2020 hatten Forstarbeiter die Weidenbüsche abgesägt, die im Laufe der Jahre in dem 8,7 Hektar großen Naturschutzgebiet aufgelaufen waren. Weiden entziehen dem Moor Wasser. Die Folge: Es trocknet aus und verlandet. Dem Abholzen der Weidenbüsche ging Ende 2019 ein Treffen des damaligen Naturschutzbeauftragten Erhard Zander mit Vertretern der Niedersächsischen Landesforsten und des NLWKN voraus. Laut Zander waren sich damals alle einig, dass das Absägen der Weiden nicht ausreiche, um dauerhaft die Bedingungen für den Moorfrosch zu verbessern.

Eine Überlegung war damals, auch die Wurzeln zu beseitigen, damit die Weiden nicht wieder austreiben können. Diese Überlegung setzte das NLWKN im Herbst vorigen Jahres in die Tat um. Mit einem Moorbagger wurden laut Tannenberg nicht nur das sich inzwischen wieder gebildete Buschwerk, sondern teilweise auch gleich der Oberboden samt Wurzelwerk entfernt. Tannenberg: „Der Oberboden war ein Anzeichen für die bereits eingetretene Verlandung.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller