Eingeladene Gäste der Gemeinde Uetze können neuerdings im Rathaus im Raum 101 ein Ölgemälde zum großen Uetzer Brand von 1863 bewundern. Der gestorbene Uetzer Ehrenbürger Günter Radtke hat es 1957 gemalt. Es zeigt im Vordergrund die Fuhse und im Hintergrund das brennende Dorf. Über dem Ort steigt ein riesiger Feuerball auf, der sich im Wasser der Fuhse spiegelt.

Am 21. April 1863 war das Feuer im Westen des Dorfes ausgebrochen – vermutlich aus Fahrlässigkeit. Eine Frau soll heiße Asche in einem Ziegenstall ausgekippt haben. Bei starkem Westwind breiteten sich die Flammen in Windeseile fast über den ganzen Ort aus. Zwei Menschen fanden in dem Inferno den Tod. Laut der 1898 erschienenen Ortschronik des damaligen Pastors Heinrich Lütkemann legte das Feuer 84 Wohngebäude, 25 Nebengebäude und die Kirche in Schutt und Asche. 555 Uetzer wurden obdachlos.

Kunstwerk hing in der Volksbank

Radtke hatte sein Bild vor vielen Jahren der damaligen Volksbank Uetze geschenkt, die später in der Hannoverschen Volksbank aufging. „Es hing in meinem Büro“, sagt Volksbank-Filialdirektor Eckhard Paga. Schon bei der Planung des neuen Uetzer Beratungscenters sei klar geworden, dass in den modernen Beratungszimmern kein Platz mehr für das große Bild sein werde, berichtet Filialleiter Sven-Eike Utermark. Daher sei die Idee entstanden, es dem Heimatbund Uetze zu schenken.

Dieser hat es der Gemeinde als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. „Wir haben in unserem Heimatmuseum in der Olen Dorpschaule keine geeignete Stelle, wo wir es angemessen präsentieren können“, erläutert der Vorsitzende Peter Doms. Das Rathaus sei ein geeigneter Ausstellungsort, weil Radtke Ehrenbürger der Gemeinde war und in dem Gebäude schon ein Wandbild Radtkes zur Uetzer Geschichte hängt.

Weiße Wand bildet ausreichenden Kontrast

Nach den Worten des Gemeindesprechers Andreas Fitz war es auch nicht einfach, im Rathaus einen geeigneten Platz für das recht dunkle Bild des Brandes zu finden. Die Vertäfelungen in den Fluren hätten keinen ausreichenden Kontrast geboten. Den bilde die weiße Wand im Raum 101. „In dem Raum empfangen wir geladene Gäste““, sagt Fitz. „Damit ist eine Teilöffentlichkeit hergestellt.“

Radtke, der Anfang 2018 im Alter von 97 Jahren gestorben ist, war eine der schillerndsten Persönlichkeiten, die in Uetze gelebt haben. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1945 hatte er zunächst in Uetze als Kunstmaler gearbeitet. 1948 gründete er mit Henri Nannen im Anzeiger-Hochhaus in Hannover die Zeitschrift „Stern“. Jahrelang war er deren Illustrator und Cheflayouter. Später arbeitete er für die Zeitschrift „Geo“ und andere Auftraggeber.

Radtke hat Pressegeschichte geschrieben

„Ich wollte immer das zeichnen, was man nicht fotografieren kann“, hat er selbst einmal gesagt. So hatte er schon für eine der ersten Ausgaben des Sterns im Jahr 1948 die Mondlandung gezeichnet. Später schrieb er unter anderem mit Zeichnungen der ersten amerikanischen Mondrakete, des Baader-Meinhof-Prozesses, des Hochsicherheitstrakts in Stammheim und des Grubenunglücks in Lengede Pressegeschichte.

Bilder, die er gemalt hat, hängen auch in der Uetzer Friedhofskapelle. Sie zeigen die Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Gemeinsam mit seiner Frau Dorothea gab er 1996 eine Uetzer Ortschronik heraus. Ein Gemeinschaftswerk ist auch das Buch „Das gibt es nur in Uetze“ mit Anekdoten aus dem Ort. 2003 bekam er die Ehrenbürgerschaft verliehen.

