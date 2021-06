Uetze

Mitten auf dem Marktplatz in Uetze steht eine Gerichtslaube. Davor führt ein Schausteller einen Tanzbären vor. Um ihn herum hat sich eine Menschentraube gebildet, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen will. Nur wenige Schritte entfernt will ein Mann mit Bauchladen einer vorbeigehenden Mutter mit ihren Kindern Puppen verkaufen. Ein Schmied und andere Handwerker bieten ihre Waren feil. So hat sich der verstorbene Uetzer Ehrenbürger und Kunstmaler Günter Radtke das bunte Treiben in früheren Zeiten auf dem Uetzer Jahrmarkt vorgestellt.

Diese Szene hat Radtke ganz bewusst in die Mitte des im Rathaus hängenden Wandbilds zur Geschichte der Gemeinde Uetze und seiner neuen Ortschaften gestellt. So wollte er verdeutlichen, dass Uetze schon früh eine zentrale Bedeutung für die umliegenden Dörfer hatte. „Den Mittelpunkt des Verkehrs bildete in alter Zeit der laut Patent vom 9. April 1695 bestätigte Uetzer Markt“, schreibt Pastor Heinrich Lütkemann in der 1898 erschienenen zweite Auflage seines Buches „Uetze“. Das Wort „bestätigt“ lässt vermuten, dass es auch schon vor 1695 in Uetze Jahrmärkte gab.

Händler kommen von weit her

Die Vieh- und Krammärkte fanden laut Lütkemann immer „am Donnerstage nach Johann dem Täufer und nach dem Reformationsfeste“ statt. Sie hätten einst zwei Tage gedauert. Käufer und Händler seien nicht nur aus Uetze und den Nachbardörfern, sondern sogar „aus weiter Ferne“ gekommen. Besonders begehrt sollen nach den Worten der Ortschronistin Dorothea Radtke die Schuhe der Schuster aus Wittingen gewesen sein.

Der erste Marktplatz lag außerhalb des Dorfes an der Landstraße, die über Abbeile in Richtung Meinersen/Gifhorn führte – also an der späteren Bundesstraße 188. „Es war eine von herrlichen Eichbäumen beschattete Weide“, schwärmt Lütkemann. Der Straßenname Am alten Markt am Ortsausgang Richtung Gifhorn weist auf den ursprünglichen Standort des Jahrmarkts hin.

Die Straße Am alten Markt liegt am Ortsausgang Richtung Gifhorn. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Nach Lütkemanns Angaben stand in der Mitte des Platzes einen Gerichtslaube, die Uetzer Bauern aus Birkenbusch errichten mussten. Vier Einwohner aus Katensen mussten die Gerichtslaube nach dem Aufstellen bis zum Marktbeginn am nächsten Morgen bewachen. Hänigsen und die Dörfer aus dem Kirchspiel Sievershausen stellten eine 40 bis 50 Mann starke Wache an den Markttagen. Laut der Ortschronistin Dorothea Radtke löste 1796 ein Zelt die Holzlaube ab.

Beamter schlichtet Streitigkeiten

Ein Beamter des Celler Herzogs beziehungsweise später des Königs von Hannover und sein Schreiber hatten die Aufgabe, aufkommende Streitigkeiten sofort in der Gerichtslaube beziehungsweise später im Zelt zu schlichten. Auswärtige Händler mussten ihnen ihre Reisepässe vorlegen.

Zu Beginn der Verkopplung – einer Art Flurbereinigung, bei der die gemeinschaftlich genutzten Flächen aufgelöst wurden – wurde der Marktplatz 1848 auf den Hoopt an den nördlichen Ortsrand verlegt. Ein Jahr später behielt die Gemeinde Uetze eigenmächtig die Budenstättengelder ein, die dem Fiskus zustanden. Die Begründung: Die Buden stünden auf Uetzer Boden, also gehörten die Abgaben der Kommune. Daraufhin untersagten die Behörden der Gemeinde, Jahrmärkte auszurichten. „Erst nach zehn Jahren, 1859, wurden ihr dieselben nach wiederholtem Bitten zurückgegeben“, berichtet Lütkemann.

Knechte und Mägde bekommen frei

Die Jahrmärkte waren Festtage für die Uetzer Einwohner. Noch bis zur Wende ins 20. Jahrhunderts sollen die Knechte und Mägde von den Bauern einen Tag frei und einen sogenannten Markttaler bekommen haben. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verlor der Markt an Bedeutung. In den Achtzigerjahren stellte ihn die Gemeinde ein.

Der Hoopt ist nach wie vor Festplatz in Uetze. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Uetze hatte mehrere Jahrhunderte auch als Verwaltungssitz Bedeutung für das Umland. Ein Amtsvogt verwaltete die Vogtei Uetze, die von 1552 bis 1864 existierte. Zur Vogtei gehörten nach Angaben des Dollberger Ortschronisten Gustav Hennigs die damals selbstständigen Dörfer Abbeile, Altmerdingsen, Ambostel, Arpke, Benrode, Dahrenhorst, Dollbergen, Hänigsen, Katensen, Krätze, Landwehr, Oelerse, Röhrse, Röddenserbusch, Schwüblingsen, Sievershausen, Uetze und Wackerwinkel.

Vogt muss für Sicherheit sorgen

Die wichtigste Aufgabe des Vogts war, Abgaben einzutreiben. „An ihn waren zu entrichten: Zinskorn, Zinshafer, Immengeld, Plaggengeld, Richtegeld, Landzins und Dienstgeld“, schreibt Lütkemann. Außerdem musste der Vogt für die öffentliche Sicherheit sorgen. Jeder, der durch die Vogtei kam, musste einen Geleitstaler zahlen. Als Gegenleistung begleitete eine Eskorte die Durchreisenden, um sie vor Überfällen zu schützen. „Wegen der damaligen Unsicherheit der Straße“, so Lütkemann, war auch ein Geleitstaler für die Begleitung eines Hochzeitszugs fällig. Der Hochzeitszug führte meistens den Brautschatz mit.

Buden standen auch an der Marktstraße „In den Siebzigerjahren haben wir immer auf dem Uetzer Jahrmarkt gestanden“, erinnert sich der Uetzer Schausteller Harry Knossalla. Der Markt sei damals ein Publikumsmagnet gewesen. „Da gab es alles – zum Beispiel Haushaltswaren, landwirtschaftliche Artikel, Tierfutter, Hühner“, sagt er. Der Platz auf dem Hoopt habe für die Händler und Schausteller nicht ausgereicht. Auch auf beiden Seiten der Marktstraße hätten Buden gestanden. In den Achtzigerjahren seien die Besucherzahlen und Stände ständig zurückgegangen. Auch eine Verlegung von Donnerstag aufs Wochenende habe den Markt nicht gerettet. Nachdem die Gemeinde den Markt eingestellt hatte, wollte Knossalla die Tradition auf dem Hoopt wieder aufleben lassen. „Um 1990 herum habe ich mich entschieden, ein Frühlingsfest in Form eines Jahrmarkts zu machen. Ich habe es organisiert und mehrere Kollegen hinzugenommen“, erzählt der Uetzer. Anfangs sei das Frühlingsfest gut gelaufen, sagt der 72-Jährige. Bis ein Geschäftsmann im Ortskern zu Werbezwecken eine Konkurrenzveranstaltung mit Dumpingpreisen ausgerichtet habe. Damit hätten die Schausteller nicht konkurrieren können. Knossalla: „Dann haben wir es sein lassen.“

Ferner hielt der Vogt dreimal im Jahr Gerichtstage ab. Unter seinem Vorsitz wurden kleinere Vergehen verhandelt. Das Uetzer Rathaus wurde auf historischem Grund gebaut: im Amtsvogtsgarten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller