Mehr als drei Dutzend Windräder. Regenerierbare Energie für viele der kommunalen Gebäude. Baum- und Heckenpflanzaktionen. All das hat Ramona Bunkus gut gefallen, als sie sich wegen einer potenziellen Bewerbung für die Stelle der Umweltsachbearbeiterin in Uetze durchs Internet googelte. „Für mich war es wichtig, dass die Gemeinde dahinter steht“, verrät sie.

Inzwischen ist das Rathaus der Ostkreiskommune tatsächlich zum Arbeitsplatz der 34-Jährigen geworden, genauer: das Büro von Vorgänger Johannes Leßmann im zweiten Obergeschoss. Der Blick aus dem Fenster über Weiden und Felder verliert sich in der Ferne hinter der Umgehungsstraße. Das gefällt ihr.

Studium an der Berliner Humboldt-Universität

Bunkus stammt aus Wolfenbüttel, hat an der Berliner Humboldt-Universität Integriertes Naturressourcenmanagement studiert. Was darunter zu verstehen ist? „Wie die Menschen mit Ressourcen umgehen“, erklärt sie. Natürlich gehörten auch naturwissenschaftliche Grundlagen dazu.

In ihrer vorigen Stelle im Umweltbundesamt in Dessau waren erneuerbare Energien ihr Fachgebiet: Viel Zuarbeit für die Politik, die etwas davon umsetzt oder auch nicht. Diese Erfahrung brachte sie zu dem Entschluss, doch lieber eine Arbeit zu suchen, mit der sie unmittelbarer etwas bewirken kann. Eine Stelle in einer Kommunalverwaltung schien ihr dafür genau das Richtige zu sein. „Das ist alles viel direkter“, glaubt sie. An Uetze gefällt ihr dabei auch noch das Umfeld: die im Verhältnis zu Sachsen-Anhalt kleinteiligere Landwirtschaft wie auch die „schönen Dörfer mit ihrem Fachwerk“.

Kurzer Draht zu Vorgänger Leßmann hilft

Seit einem Monat gehört Bunkus zum Team Bauleitplanung der Uetzer Gemeindeverwaltung, im Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Planung hat sie sich vergangene Woche vorgestellt. Sich einzuarbeiten in die Vielfalt ihrer Zuständigkeiten für Parks, Gärten und Pachtflächen, Altlasten und Gewässer, Friedhöfe und Ehrenmale, Biodiversität und Klimaschutz wird wohl einige Zeit dauern.

Mit dem Noch-Naturschutzbeauftragten Erhard Zander war sie aber schon unterwegs in der Feldmark, ebenso mit Steffen Hipp vom Unterhaltungsverband Fuhse-Aue-Erse. Ein kurzer (Telefon-)Draht zu Vorgänger Leßmann hilft, in ihrem Querschnittressort die Kontinuität zu wahren, unter anderem beim Abarbeiten des zehn Jahre alten Klimaschutzprogramms oder beim Aufbau eines digitalen Baumkatasters.

„Das Gute ist, dass viele auf mich zukommen“

Zu Bunkus’ Aufgaben gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit – wobei der Start zu Corona-Zeiten die Möglichkeiten arg begrenzt. Zum Glück gibt es das Telefon und Sprechzeiten vormittags von 10 bis 12 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags bis 18 Uhr. Wenn sie „draußen“ unterwegs ist, leitet die neue Umweltsachbearbeiterin aufs Handy um.

„Das Gute ist, dass viele auf mich zukommen“, berichtet sie. Es habe schon zahlreiche Anrufe gegeben von Bürgern, in denen es unter anderem um Grenzbäume oder Baumfällung ging oder um von Wildschweinen angerichtete Schäden. Auch bei solchen Alltagskontakten will sie Vertrauen aufbauen.

Elektromobilität , Biodiversität – und Kita-Besuche

In die Fußstapfen von Johannes Leßmann und Peter Schillhofer, der als erster Umweltsachbearbeiter 29 Jahre in der Gemeinde Uetze tätig war, tritt Ramona Bunkus mit Respekt und noch abwartend. Mit einer eigenen Agenda hält sich die dritte Inhaberin dieses Postens – noch – zurück, spricht allenfalls von „persönlichen Interessen“.

Die Elektromobilität gehört dazu, wobei die Besitzerin eines kleinen E-Autos sich öffentliche Stromtankstellen in der Kommune gut vorstellen könnte. Auf die Arbeit mit Kindern in Schulen und Kindergärten freut sie sich, wo sie unter anderem gerne über Biodiversität und blühende Vorgärten aufklären würde. Wenn die Pandemie erst mal vorbei ist.

Von Martin Lauber