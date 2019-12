Uetze

Münzen, eine Tageszeitung, der Zuwendungsbescheid des Landes über den Bauzuschuss von einer Millionen Euro und ein USB-Stick – das ist der Inhalt der Kupferrolle, die Bürgermeister Werner Backeberg in den Grundstein des neuen Domizils der Freiwilligen Feuerwehr Uetze gelegt hat. Auf den USB-Stick befinde sich die Chronik der Ortsfeuerwehr, alle Sitzungsprotokolle und Fotos vom alten Feuerwehrhaus, berichtete Ortsbrandmeister Christian Krüger.

Bürgermeister Werner Backeberg (links) und Architekt Bernd Paliga legen die verschweißte Kupferrolle in den Grundstein. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Neubau kostet 3,45 Millionen Euro

Zu Beginn der Bauarbeiten im August habe man den Eindruck gehabt, es gehe überhaupt nicht voran, erinnerte Backeberg und erklärte: „Das lag an den schwierigen Gründungsarbeiten.“ Doch inzwischen seien die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass „wir heute eigentlich schon Richtfest feiern könnten.“ Und noch eine gute Nachricht hatte der Rathauschef parat: „Die aktuellen Hochrechnungen sagen, dass wir im Budget von 3,45 Millionen Euro bleiben.“ Eine große Entlastung sei der Zuschuss von einer Million Euro vom Land.

Dafür ist Platz im neuen Feuerwehrhaus

Ein Großteil der Mauern für die beiden Gebäudeteile stehen schon. Demnächst kann das Dach in Angriff genommen werden. Das gesamte Gebäude hat eine Grundfläche von 1217 Quadratmetern. Im Westen entsteht die Fahrzeughalle mit acht Stellplätzen, die Umkleiden und Waschräumen sowie Werkstatt, Lager, Trocknungsraum und das Büro des Gerätewarts. Das zweite Gebäudeabschnitt schließt sich im Osten an. Dort gibt es Platz für folgende Bereiche: Lagebesprechung, Jugendfeuerwehr, Schulungsraum, Lager, Funkraum, Büro des Ortsbrandmeisters, Teeküche sowie Haustechnik mit Noteinspeisung. Letzteres ist wichtig für Katastrophenfälle, die mit einem langanhaltenden, großflächigen Stromausfall einhergehen.

Energieversorgung mit Biogas und Fotovoltaik

„Die Gemeinde errichtet das Gebäude als KfW 55 Effizienzgebäude“, erklärt Klaus Hacke, Leiter des Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof. Das bedeutet, die Wärmeversorgung geschieht allein mit erneuerbaren Energien. Das Feuerwehrhaus wird an das vorhandene Blockheizkraftwerk einer landwirtschaftlichen Biogasanlage – sie beheizt bereits das Rathaus und das Schulzentrum – angeschlossen.

Für die Versorgung mit Strom wird eine Fotovoltaikanlage mit einem Stromspeicher installiert. Die Anlage hat eine Leistung von 9,9 Kilowatt-Peak (kWp) und kann damit 62 Prozent des benötigten Stroms für das Gebäude erzeugen.

Planung wegen Flüchtlingskrise unterbrochen

Der Gemeindebürgermeister erinnerte in seiner Ansprache daran, dass es vor acht, neun Jahren die ersten Gespräche über mehr Platz für die Ortsfeuerwehr gab. „2013 haben wir mit den ersten konkretisierenden Planungen begonnen. Dann kam 2015/16 die Flüchtlingskrise, und alle Fachkräfte der Gemeinde waren mit anderen Aufgaben gebunden. Erst 2018 konnten wir mit dem Planungen für das Feuerwehrhaus weitermachen.“ Einziehen in ihr neues Domizil kann die Ortsfeuerwehr Uetze voraussichtlich in einem Jahr.

Von Anette Wulf-Dettmer