Uetze/Dollbergen

In der Gemeinde Uetze werden 2020 voraussichtlich sechs Straßenbauprojekte in Angriff genommen. Für weitere vier beginnen laut Gemeindeverwaltung die Planungen. Schwerpunkt der Straßenbauaktivitäten ist die Ortschaft Dollbergen mit ihren rund 2400 Einwohnern.

Die Großbaustelle mitten in Dollbergen – der Ausbau der Fuhsestraße – soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. So lange müssen Autofahrer weiterhin Umleitungen in Kauf nehmen. Östlich der Einmündung Im Heesters ist die Fuhsestraße bis auf Restarbeiten bereits fertig. Zwischen Im Heesters und der Bahnhofstraße fehlen noch die Fahrbahn und der neue Gehweg auf der Südseite. „Wir hoffen, dass wir damit bis April fertig werden“, sagt Sven Kuchenbecker, Fachbereichsleiter für Bürgerservice, Bauen und Verkehr der Gemeindeverwaltung.

Historische Osterstraße wird erneuert

Größtes Straßenbauvorhaben der Gemeinde mit einem Finanzvolumen von mehr als einer Million Euro wird die Sanierung der Osterstraße sein. Darüber haben Rat und Verwaltung bereits etwa zwei Jahre mit Anwohnern diskutiert. Im März soll der Uetzer Rat die Baupläne absegnen. „Wenn wir vom Rat den Ausbaubeschluss bekommen, wollen wir im Mai oder im Juni mit der Osterstraße beginnen“, kündigt Kuchenbecker an. Vor Baubeginn müssten noch die Arbeiten ausgeschrieben und die Aufträge vergeben werden.

Die Osterstraße mit ihrem historischen Kopfsteinpflaster gehört zum alten Dorfkern Uetzes. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Provisorische Zufahrt ins Neubaugebiet

Noch im Januar soll der Rat den Ausbaubeschluss für die Erschließung des Neubaugebiets auf der Ostseite der Straße Schapers Kamp in Uetze fassen. Dann könnten die Tiefbauarbeiten im April oder im Mai beginnen. Das Neubaugebiet bietet Platz für Einfamilienhäuser und nicht störende Gewerbebetriebe. Außerdem wird dort die Arbeiterwohlfahrt eine Sechs-Gruppen-Kita bauen. Der Teil mit den Wohnhäusern wird von der Straße Imkernhof und der Hünenburgstraße aus erschlossen.

Laut Bebauungsplan soll zudem ein Geh- und Radweg vom Schapers Kamp zur neuen Straße, die durch das Wohngebiet führt, angelegt werden. Dieser Weg wird während der Bauphase als provisorische Zufahrt ausgebaut, über die nach Möglichkeit die Fahrzeuge zu den Baustellen für die Einfamilienhäuser fahren sollen. Für die Erschließung des Neubaugebiets stehen im Haushalt 300.000 Euro zur Verfügung. „Wir hoffen, dass wir mit einer frühzeitigen Ausschreibung günstige Ergebnisse erzielen“, sagt Kuchenbecker.

Aus Sicherheitsgründen muss die Gemeinde den vorderen Teil der Straße Marktplatz – links der Festplatz Hoopt – verbreitern. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Breitere Straße für die Feuerwehr

Verbreitert werden muss in Uetze die Straße Marktplatz zwischen der Marktstraße und dem im Bau befindlichen neuen Feuerwehrhaus. Der Ausbau des schmalen asphaltierten Wegs am Festplatz Hoopt ist erforderlich, damit sich ausrückende Feuerwehrautos und Einsatzkräfte, die mit ihren Privatwagen auf dem Weg zum Gerätehaus sind, gefahrlos begegnen können. „Der Baubeginn hängt von der Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses ab“, sagt Kuchenbecker.

Neue Straßen für Dollbergen

In Dollbergen steht die Erschließung des Neubaugebiets südlich des Birkenwegs bevor. Dafür ist die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG) zuständig, die das Gebiet geplant hat und vermarktet. Wenn das Wetter mitspielt, können dort laut Kuchenbecker die Baufahrzeuge schon im März anrollen.

Linksabbiegespur zum Kraftwerk

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr fordert eine Linksabbiegespur auf der Dollberger Ortsumgehung im Zuge der L 387 in Höhe der Einmündung zum Biomassekraftwerk. Das Kraftwerk befindet sich noch im Bau, Ende März soll es ans Netz gehen. Bauherr ist die Dollbergen Biogas GmbH, eine Tochtergesellschaft der Koehler Renewable Energy GmbH aus dem Schwarzwald. Der Investor trägt laut Kuchenbecker die Baukosten für die Abbiegespur aus Richtung Uetze. „Gebaut werden soll diese noch 2020“, betont Kuchenbecker.

Von der Dollberger Ortsumgehung muss eine Linksabbiegespur zum Biomasseheizkraftwerk führen, das derzeit gebaut wird. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Diese Straßen sind in Planung

Für Dollbergen arbeitet die Verwaltung an Plänen für die Erneuerung des östlichen Abschnitts der Alten Dorfstraße, der Straße Am Kapellenberg und eines Teilstücks der Straße An der Masch. „Dafür beantragen wir 2020 eine Förderung“, sagt Kuchenbecker. Die Gemeinde will in Uetze zudem das Gewerbegebiet Nordost erweitern. „Der Bebauungsplan ist im Verfahren. Parallel planen wir die Straßen“, berichtet der Fachbereichsleiter. Allerdings geht er nicht davon aus, dass diese Projekte noch in 2020 begonnen werden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller