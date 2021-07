Uetze/Dedenhausen/Hänigsen

Der FDP-Ortsverband Burgdorf-Uetze stellt für die Kommunalwahl am 12. September in der Gemeinde Uetze drei Kandidaten auf. Auf Listenplatz eins für die Wahl zum Gemeinderat steht der Unternehmer Ulf-Hendrik Schrader, der bereits im aktuellen Rat sitzt. Des Weiteren kandidieren für die Freien Demokraten die Hänigser Klaus-Hermann Schlich, Offizier a.D, und Alfred Beneke, Landwirt im Ruhestand.

Erstmals will die FDP auch die Politik in Uetzes Ortsräten mitbestimmen: Schlich und Beneke wollen in den Hänigser Ortsrat einziehen, Schrader in den Dedenhausener.

Zum Wahlprogramm seiner Partei erklärt Schrader: „Eine fortschrittliche liberale Politik zielt permanent auf Veränderung zum Besseren ab und stellt grundsätzlich den einzelnen Menschen und dessen Rechte als Bürger in den Mittelpunkt.“ Vor diesem Hintergrund zieht er eine eher kritische Bilanz seiner Ratsarbeit in einer gemeinsamen Fraktion mit den Freien Wählern Katensen und eingebunden in die Mehrheitsgruppe mit CDU, Grünen und Balu. Beispielsweise sei es ihm nicht gelungen, die beiden Grundsteuererhöhungen zu verhindern. Er hoffe deshalb auf ein gutes Wahlergebnis für die FDP, um mehr die freiheitlich orientierte Politik durchzusetzen.

Von Anette Wulf-Dettmer