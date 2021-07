Altmerdingsen

Die Wählergemeinschaft Altmerdingsen bestimmt seit Jahren die Politik in dem Uetzer Ortsteil. Zur Kommunalwahl am 12. September 2021 tritt sie wieder an. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich für einen Sitz im Altmerdingser Ortsrat: Gabriele Passon, Marion Könnecke, Corinna Naumann, Stefan Conradt, Rüdiger Knoche und Reinhard Degotschin. Sowohl Passon als auch Ortsbürgermeister Degotschin sind bereits jetzt Ortsratsmitglieder, wobei Degotschin auch im Rat sitzt. Zudem kandidiert Ina Bergmann aus Krätze für den Uetzer Gemeinderat und zwar auf der Liste der CDU.

Als ihre Kernthemen für die Arbeit im künftigen Ortsrat nennt die Wählergemeinschaft die Unterstützung der Jugendarbeit, eine moderate Baulandausweisung, Instandsetzung von Straßen sowie Verkehrsberuhigung.

Von Anette Wulf-Dettmer