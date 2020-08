Dedenhausen

Für Gartenliebhaber lohnt sich am Sonntag, 23. August, ein Ausflug nach Dedenhausen. Elf Gärten können dort von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden. Die Zukunftswerkstatt des Dorfs hatte die Idee für die Veranstaltung unter dem Motto Gartenspaziergang. „Sie ist uns gekommen, als wir uns überlegt haben, was wir in der Corona-Zeit gemeinsam machen können, auch wenn wir uns nicht treffen dürfen“, sagt Hans-Heinrich Bolten. „Alle, die wir gefragt haben, ob sie ihren Garten öffnen, haben Ja gesagt.“

Bolten und seine Frau Bärbel werden wie zehn weitere Dedenhäuser Besucher in ihre Gärten lassen. „Die Gärten sind sehr vielfältig, was die Gestaltung, das Alter und die Größe angeht“, sagt Bolten. Es sei auch ein Garten dabei, der schon 1958 angelegt wurde. Besichtigt werden können ein Landschaftsgarten mit hohen Bäumen, Teich und Staudenbeeten, ein großzügiger Heidegarten, ein Park mit italienischen Marmorfiguren, ein Hofgarten mit vielen Stauden und Kräutern, ein Terrassengarten mit Schwimmteich, ein großer Garten mit vielen Sitzecken und finnischer Kota, ein Kindergarten mit vielen Spielmöglichkeiten, ein biologisch bewirtschafteter Nutzgarten sowie kleinere Gärten mit liebevoll gestalteten Details.

Gartentour beginnt an der alten Molkerei

Ein Lageplan der Gärten mit Kurzbeschreibung wird am Sonntag an der alten Molkerei mit dem kleinen Käseladen an der Straße Zum Bahnhof hängen. Damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, darf nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern gleichzeitig in die einzelnen Gärten, abhängig von der jeweiligen Größe. Um das zu regeln, hat sich die Zukunftswerkstatt ein ziemlich geniales System ausgedacht.

Vor jedem Garten hängt ein Schild mit der Aufschrift „Garten-Spaziergang“. An diesem klemmen Wäscheklammern, und zwar so viele, wie Besucher zur gleichen Zeit hineindürfen. Die Klammern sind auf der einen Seite grün und auf der anderen rot angemalt. „Eine grüne Wäscheklammer bedeutet, ein Platz ist frei“, erklärt Bolten. Betritt ein Besucher einen Garten, dreht er die Klammer auf die rote Seite. Jeder, der einen Garten verlässt, dreht eine Klammer wieder auf Grün. Stehen alle Klammern auf Rot, darf keine weitere Person den Garten betreten. Der Tag soll um 18.30 Uhr mit einer kurzen Andacht in Karin Lawrenz’ Garten, Zum Bahnhof 35, ausklingen.

Der Garten von Karin Lawrenz bietet viele schöne Blickfänge. Beim Betreten des Grundstücks empfängt den Besucher ein Blütenmeer in Gelb und Orange. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Karin Lawrenz hat ein Faible für Stauden

Lawrenz und Karsten Ebeling haben einen großzügig angelegten Garten mit vielen Stauden, Blüh- und Kräuterecken sowie einem kleinen Gemüsegarten und etlichen Obstbäumen. Ein großes Beet mit gelb und dunkelorange blühenden Stauden und eleganten Gräsern ist ein Blickfang gleich am Eingang. Auf einem gepflasterten Weg geht es in die Tiefe des Gartens, wo lauschige Ecken ein besonderes Ambiente schaffen. Ein weiterer Blickfang ist ein Beet mit einer weiß blühenden Rispenhortensie.

Familie Bolten zieht ihr Gemüse selbst

Mittelpunkt von Boltens Garten sind die rund 120 Quadratmeter großen Gemüserabatten. Dort gedeihen unter anderem Salate, Zuckermais, Bohnen, Rote Bete, Mangold, Möhren, Radieschen und Gurken. Bolten bewirtschaftet seinen Gemüsegarten rein biologisch. Sein Erfolg basiert auf jahrelanger praktischer Erfahrung, sagt seine Frau Bärbel. „Und einer fünf Meter langen Reihe mit Fachbüchern“, ergänzt er schmunzelnd. Den Reiz des Gartens machen zudem kleine verschwiegene Ecken, der riesige Walnussbaum und nicht zuletzt das kunstvoll gestapelte Brennholz aus.

Im Garten der Boltens gibt es nicht nur einen Nutzgarten, der ohne Spritzmittel und künstlichen Dünger bewirtschaftet wird, sondern auch verschwiegene Ecken. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

