Dedenhausen

Der Name des Ortsbürgermeisters in Uetze-Dedenhausen hat sich nicht geändert: Der Ortsrat hat in seiner konstituierenden Sitzung am Montagabend den 62 Jahre alten Versicherungsmakler Joachim Hutschenreuter einstimmig im Amt bestätigt. Dem Sozialdemokraten stehen jetzt zwei Stellvertreter zur Seite, nachdem Dorothea Ehlers (CDU) und Ulf-Hendrik Schrader (FDP) in dieses Amt ebenfalls ohne Gegenstimmen gewählt wurden. Bastian Bührig und Yvonne Sommer (beide SPD) vervollständigen den fünfköpfigen Ortsrat.

Zu Sitzungsbeginn hatte Hutschenreuter den bisherigen stellvertretenden Bürgermeister Carsten Noé (CDU) sowie die bisherigen Ortsratskollegen Martin Havekost (CDU), Söhnke Leßmann und Sabine Wolf (beide SPD) verabschiedet.

Zukunftswerkstatt hat Genossenschaft gegründet

Hutschenreuter blickte noch einmal auf die vergangene Wahlperiode zurück: „Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst“, sagte er und fügte hinzu dass der Ortsrat die Gründung der Zukunftsgewerkschaft beschlossen habe. Diese sei quasi der verlängerte Arm des Ortsrats. Die Zukunftswerkstatt habe eine Genossenschaft ins Leben gerufen, die sich noch in der Gründungsphase befinde und das Gasthaus zum Bahnhof erwerben und sanieren solle. Die Werkstatt habe ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft, das derzeit an der Straße Zum Bahnhof installiert sei.

Einstimmig empfahl der Ortsrat, dass die Gemeinde ein Planungsbüro damit beauftragen soll, ein Gestaltungskonzept für die Spielplätze in der Kommune aufzustellen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller