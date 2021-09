Uetze

„Kunst ist das Medium, um Menschen aller Generationen zusammenzubringen“, sagt Yvonne Sommer. Die Sozialpädagogin wohnt in Dedenhausen und arbeitet für die Kunstspirale Hänigsen. Nur einen Steinwurf von ihrem Haus entfernt steht das alte Gasthaus des Dorfes. Dort organisiert sie nun Kreativangebote für Kinder. Sie stehen jetzt für den Sommer im Fokus des Projekts, da während der Pandemie „die Kinderseelen am meisten gelitten haben“, wie sie sagt. Auf lange Sicht ist ihr Ziel jedoch, alle Menschen des Dorfes zusammenzubringen – egal ob jung oder alt.

Das Gasthaus „Zum Bahnhof“ ist ein zentraler Ort in Dedenhausen, der drohte, der Gemeinschaft verloren zu gehen. Eine zum Erhalt des Gebäudes gegründete Genossenschaft hat den Altbau jedoch vor dem Verfall retten können. Die neue Pächterin Constanze Redent hat große Pläne für die Gaststätte: Schon bald beginnen Renovierungsarbeiten. Das Projekt der Kooperation aus Zukunftswerkstatt Dedenhausen und Kunstspirale Hänigsen füllt zudem das Gasthaus mit neuem Leben.

Keltische Musik und Kürbisschnitzen als Aktionen

Während die Erwachsenen ein veganes Büfett genossen, gestalteten die Jungen und Mädchen Dekoteller. Die Kombination aus kulinarischem und kreativem Angebot hat das Ziel, alle Generationen unter ein Dach zu bringen. Es sind auch schon weitere Veranstaltungen geplant. Am Sonnabend, 16. Oktober, spielt die Irish-Folk Band „Northbound“ aus Celle am Lagerfeuer. Die Kinder knoten währenddessen Makramee mit keltischen Symbolen als Motiv. Als Herbstaktion sind am Sonnabend, 30. Oktober, Familien zum Kürbisschnitzen eingeladen. Anschließend kocht Wirtin Redent mit den Kindern Kürbissuppe. Zur Adventszeit ist Kekse backen und Weihnachtsschmuck basteln geplant. Sommer hofft, dass im nächsten Jahr wöchentliche Treffen stattfinden und sich das Projekt verselbstständigt. „Ich gebe nur den Anstoß“, meint sie.

Bei den ersten Treffen beobachtete Sommer das ungewöhnliche Verhalten der Kinder. Die Jungen und Mädchen hätten viel mehr Redebedarf als noch vor der Pandemie. Es sei deutlich zu erkennen, dass ihnen der Austausch mit Gleichaltrigen fehle. Die Jüngsten hätten besonders große Trennungsängste, da sie die meiste Zeit ihres jungen Lebens nur mit den Eltern zu Hause verbracht haben. „Jetzt sind wir gefragt, die Kinder abzuholen“, sagt Sommer. Bei ihrem Angebot gehe es nicht darum, perfekte Ergebnisse abzuliefern, sondern der Kreativität der Kinder freien Lauf zu lassen. Aber vor allem sei es wichtig, dass die Kinder wieder zusammen etwas unternehmen.

Von Max Baumgart