Dedenhausen

Das Dorf Dedenhausen macht seit Sonnabend sauber: Bewohner zogen mit roten Säcken los und sammelten achtlos weggeworfenen Müll auf den Straßen und in der Feldmark ein. Aufgerufen zu der vom Abfallentsorger Aha unterstützten Aktion Rausputz hatte die CDU.

Auch Siegrid und Albert Dürr waren dabei. Sie brachten eine Schubkarre mit den erdbeerroten Säcken zum Treffpunkt am Bahnhof und machten sich gleich an die Arbeit. Die CDU-Vorsitzende Marion Gellermann verteilte die Säcke mit dem Logo der Müllsammelaktion. Es beteiligte sich auch die Dorfgemeinschaftsjugend. „Zum einen tut es dem Ortsbild gut, wenn wir mit anpacken“, sagte Gellermann. „Zum anderen halte ich es für wichtig, wenn Jung und Alt zusammenkommen.“

Pandemie begrenzt Teilnehmerzahl

Das ist in der Pandemie nicht so einfach möglich. Das übliche gemeinsame Müllsammeln in Gruppen musste wie schon im vergangenen Jahr ausfallen. Alternativ kann aber jeder bis zum 30. März allein oder mit seiner Familie losziehen, um das Dorf vom Müll zu befreien. Die dafür benötigten Abfallsäcke dürfen die Teilnehmer dann zusammen mit den schwarzen Säcken für den Restmüll abgeben.

Am Bahnhof liegt dieses Jahr weniger Müll herum

Am Bahnhof lag in diesem Jahr weniger Müll herum. „Man merkt, dass weniger Leute in den Zug steigen“, meinte Gellermann. Die zehn Frauen und Männer, die am Sonnabendvormittag den Bahnhofplatz mit Spaten, Hacken und Kratzern in coronakonformem Abstand sauber machten, hatten dennoch genug zu tun. Siegrid Dürr kümmerte sich um die Treppe. Mit einem Gartenrechen entfernte sie Abfall und Laub, dann fegte sie mit dem Besen die Stufen. Ihre sechsjährige Enkeltochter Lina tat es ihr mit dem Handfeger und einem Kehrblech gleich. Dürr macht schon seit Jahren bei der Aktion mit: „Ich kann diese Schande an der Natur nicht mehr ertragen“, sagte die 72-Jährige.

Die Müllsammler wissen: Bisweilen entsorgen Unbekannte ganze Säcke in der Natur. Gellermann glaubt, den Grund zu kennen: Wer wenig Geld habe, versuche auf diese Weise, Gebühren zu sparen. Uschi Küster äußerte eine Bitte: „Wenn die Leute ihren Abfall so loswerden wollen, sollten sie ihn wenigstens an die Straße stellen.“ Den Müll aus dem Gebüsch zu fischen sei aufwendig: „Wegen der Dornen kommen wir schlecht dran.“

Am Sonnabend kam jede Menge Abfall zusammen: Kippen, benutzte Taschentücher, Corona-Masken, ein altes Fahrradschloss, Porzellanteller, drei kaputte Pfannen und Eierschalen. Auch einen alten Drahtesel fanden die Müllsammler.

Von Cristina Marina