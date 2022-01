Dedenhausen

Beim Spaziergang durch Uetze-Dedenhausen steuert Ortsbürgermeister Joachim Hutschenreuter die Orte an, wo es Probleme gibt – von der zu kleinen Kita bis zur sanierungsbedürftigen Sportanlage. Natürlich macht er auch vor dem Gasthaus Zum Bahnhof halt. Die im Februar 2021 gegründete Bürgergenossenschaft Zum Bahnhof 40 hat sich den Erhalt der einzig verbliebenen Dorfgaststätte zum Ziel gesetzt. Dieses ehrgeizige Projekt beschäftigt viele Dedenhäuser, auch Hutschenreuter, der im Genossenschaftsvorstand mitarbeitet.

Zwar kann die Genossenschaft, nachdem sie endlich im Genossenschaftsregister eingetragen ist, die Immobilien erst jetzt erwerben. Doch für das Weiterlaufen des Betriebs hat der Vorstand trotzdem gesorgt: Bereits seit Februar 2021 betreibt Doreen Redent mit ihrer Mutter in dem Gasthaus einen Menübringdienst, und im Sommer eröffneten die Frauen die Gaststätte wieder.

Ortsbürgermeister Joachim Hutschenreuter arbeitet im Vorstand der Genossenschaft mit, die die Gaststätte Zum Bahnhof für die Dorfgemeinschaft erhalten will. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Ortsrat fordert neue Straße zum Bahnhof

Am Bahnhof, nur einen Steinwurf von der Gastwirtschaft entfernt, hat der Rundgang durch Dedenhausen begonnen. An der Bahnstation stellen Pendler aus der Gemeinde Uetze sowie aus den Landkreisen Peine und Gifhorn ihre Autos ab, um mit dem Zug nach Hannover oder Wolfsburg zu fahren. Nach Hutschenreuters Worten reichen an normalen Arbeitstagen die Park-and-ride-Anlagen auf der Nord- und der Südseite der Bahn nicht aus. Der Ortsrat fordert daher zusätzliche Abstellplätze auf der Nordseite.

Pendler aus der Gemeinde Uetze sowie den Nachbarlandkreisen stellen ihre Autos am Bahnhof in Dedenhausen ab. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Laut Hutschenreuter gibt es Überlegungen, die landwirtschaftliche Fläche zwischen den Häusern an der Straße Hohes Feld und der Rampe der Brücke, die über die Bahn führt, zu nutzen. Dort könnten neue Parkplätze und Baugrundstücke entstehen. Zudem könne eine neue Straße, die parallel zur Rampe verläuft, die Verkehrsbelastung für die Anwohner im Hohen Feld reduzieren, erklärt Hutschenreuter. „Ein Großteil der Pendler rast derzeit durch das Hohe Feld.“

Eventuell könne man auch die Feuerwehr in dem Gebiet ansiedeln, sagt der Ortsbürgermeister. Wie in anderen Uetzer Ortschaften muss auch in Dedenhausen ein neues Gerätehaus gebaut werden. Das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr passe nicht richtig in das jetzige Gerätehaus, berichtet er. Um das Falttor der Garage schließen zu können, müssten die Feuerwehrleute hin und her rangieren. Außerdem fehlten getrennte Umkleideräume und Sanitäranlagen für Frauen und Männer.

Zukunftswerkstatt misst Tempo

Auf dem Weg zum alten Feuerwehrhaus kommt Hutschenreuter an der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage vorbei, die die Zukunftswerkstatt gekauft und momentan an der Straße Zum Bahnhof installiert hat. Die Aktiven haben mittlerweile für das Gerät auch einen zweiten Akku mit Gehäuse angeschafft. Denn bei Kälte und wenig Sonnenschein produziere das Solarmodul der Anlage nicht genügend Strom für den Dauerbetrieb, berichtet Hutschenreuter. Die Folge: Das Messgerät sei zeitweilig ausgefallen.

Ein Dorn im Auge sind Hutschenreuter die Autofahrer, die aus den Richtungen Eddesse und Uetze zu schnell in den Ort fahren. Fahrbahnverschwenkungen, wie es sie in anderen Dörfern an den Ortseinfahrten gibt, könnten nach seiner Meinung den Verkehr auf der Uetzer und der Eddesser Straße beruhigen. „Und bei uns soll das nicht möglich sein? Das ist für mich nicht plausibel“, sagt der Dedenhausener.

Im Dorf fehlen Kita-Plätze

Gleich neben dem Feuerwehrhaus liegt der Kindergarten Wallbergzwerge. Nach Hutschenreuters Ansicht ist das derzeit größte Problem in Dedenhausen, dass es zu wenig Kita-Plätze im Ort gibt und die Betreuungszeiten zu kurz sind. Daher müssten einige Eltern nach Dollbergen, Eltze, Uetze und Hänigsen fahren, um dort ihre Kinder betreuen zu lassen. Der Ortsbürgermeister kann sich einen Anbau an das Gebäude vorstellen. „Das ist meine persönliche Meinung“, betont er.

Hutschenreuter wohnt in seinem Geburtshaus Seit seiner Geburt lebt Joachim Hutschenreuter in Dedenhausen. Vor 63 Jahren wurde er in dem Haus geboren, in dem er nach wie vor lebt. Mit Unterbrechungen arbeitet Hutschenreuter mittlerweile seit mehr als 20 Jahren im Ortsrat mit. Vor neun Jahren wurde er erstmals zum Ortsbürgermeister gewählt. Dieses Amt übt der Sozialdemokrat seitdem ohne Unterbrechungen aus. Fußball, Tischtennis und Motorradfahren sind die Hobbys des 63-Jährigen. Tischtennis spielt er immer noch aktiv für den MTV Dedenhausen. Außerdem ist er Mitglied im SoVD-Ortsverband. Als förderndes Mitglied unterstützt er die Ortsfeuerwehr. Zudem lenkt er im Vorstand die Geschicke der Genossenschaft Zum Bahnhof 40 mit, die sich den Erhalt der örtlichen Gaststätte auf die Fahnen geschrieben hat.

Am Rande des Sportplatzes steht ein kleines Vereinsheim des MTV Eintracht. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Letzte Station des Rundgangs ist der Sportplatz, dessen Zukunft ungewiss ist. Weil nach einer Schätzung der Gemeindeverwaltung eine Sanierung des Gebäudes mit den Umkleidekabinen 200.000 Euro kosten würde, will sie die Sportanlage aufgeben. „Hier wird seit mehr als 50 Jahren Fußball gespielt. Da macht man die Anlage nicht einfach zu“, stell Hutschenreuter klar. Zumal sich auf dem Gelände der Osterfeuerplatz befinde. Außerdem zelteten und grillten dort Einwohner. Hutschenreuter hofft, dass die laufenden Verhandlungen zwischen dem MTV und der Gemeinde zum Erhalt des Sportplatzes führen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller