Dedenhausen

Wenn das kein Zeichen ist, dass der Frühling kommt: Der Dedenhausener Storch ist am Freitagnachmittag auf seinem Nest auf Wilhelm Schmolkes Weide gelandet. Er hat die Ankunft des Männchens – sie kommen immer zuerst an – Erhard Zander gemeldet. Der Hänigser Naturschützer hat zwar zum Jahresende sein Amt als Uetzes Naturschutzbeauftragter an Wolfgang Tannenberg abgegeben, aber um die Störche, Eulen und Amphibien kümmert er sich nach wie vor.

Storchenpaar hat 2020 drei Junge aufgezogen

Es ist der zweite Storch im Nordosten der Region Hannover, der aus dem Winterurlaub zurückkehrt ist; der erste war der Steinwedeler. Im Nest in Dedenhausen brüten Störche laut Zander seit 2008. Ob es noch derselbe Storch ist, der jetzt auf dem Horst gelandet ist, kann Zander nicht sagen. Aber möglich sei es, erklärt er: „Störche können 20 Jahre alt werden.“ Der Dedenhausener Storch hat im vergangenen Jahr mit seiner Partnerin drei Jungstörche aufgezogen.

Der Storch kann auch fasten

2020 trafen die beiden Dedenhausener Störche am 13. und am 17. Februar ein. Vor einem Jahr war der Winter aber auch sehr milde gewesen. Doch laut Zander machen Adebar auch Minusgrade nichts aus. Futter finde er in der Regel trotzdem, aber er könne problemlos auch längere Zeit ohne auskommen.

Von Anette Wulf-Dettmer