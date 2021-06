Dollbergen

Am Sonnabend kurz nach 23 Uhr heulte die Sirene in Uetze-Dollbergen: Die Hilfe der Feuerwehr wurde benötigt. In der Sackgasse Schwüblingser Straße brannten eine Straßenlaterne und die darunter stehende Hecke. Die Ortsfeuerwehr Dollbergen rückte wenige Minuten später mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Doch als die Ersten am Brandort eintrafen, der nur rund 600 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt liegt, brannte die Hecke bereits im mittleren Teil und die Flammen drohten sich aufgrund der Trockenheit schnell auszubreiten. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte so verhindern, dass größere Teile des Gartens und womöglich sogar das nur wenige Meter entfernt stehenden Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Ursache des Feuers ist mit großer wahrscheinlich ein technischer Defekt an der Straßenlaterne gewesen. Dadurch geriet laut Polizei offenbar die Plastikverkleidung der Lampe in Brand. Anlieger berichteten, vor dem Brand mindestens einen Knall gehört zu haben. Nachdem das Feuer gelöscht war, klemmte ein Mitarbeiter des Stromversorgers Eon die Straßenleuchte vom Stromnetz ab. Verletzt wurde niemand.

Von Anette Wulf-Dettmer