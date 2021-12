Uetze

Nur auf die Christbäume müssen die Seniorinnen und Senioren im Landhaus am Storchennest bis kurz vor dem Weihnachtsfest warten – schon lange vorher haben die Mitarbeiter das Heim mit roten Girlanden, Fensterdekoration und einem großen Adventskranz verziert. „Wir stimmen die Bewohner in der ganzen Adventszeit auf Weihnachten ein“, sagt Pflegebereichsleiter Martin Laue – und spielt damit nicht nur auf die Dekoration an.

Musiktherapeutin und Akkordeonspieler spielen Weihnachtslieder

So spielen etwa die Musiktherapeutin oder der Akkordeonspieler in dieser Zeit vor allem Weihnachtslieder für die Demenzkranken. „Beim Gedächtnistraining lenken wir das Thema auch in die Richtung“, sagt Laue. „Wir erinnern unsere Bewohner daran, dass bald Weihnachten ist und fragen: Was fällt euch dazu ein?“

Gerade die Musik finden die Bewohnerinnen und Bewohner laut Laue „meist richtig gut“, häufig wecke sie Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend. „Musik löst sehr viel aus – Positives, aber auch mal Negatives.“ Wer sich beispielsweise durch ein Lied an ein blödes Weihnachtsgeschenk erinnere, könne davon auch durchaus wütend werden.

Bewohner des Seniorenheims bekommen Geschenke

Nicht alle 62 Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung verbringen die Weihnachtstage in der Einrichtung – einige kommen auch bei Verwandten unter. Das ist Laue zufolge möglich, wenn diese gegen das Coronavirus geimpft sind. „Nach ihrer Rückkehr müssen sie sich über mehrere Tage auf das Virus testen lassen“, sagt der Pflegebereichsleiter. Andere Verwandte besuchen ihre Angehörigen in dem Seniorenheim und bringen persönliche Geschenke mit. Die Tagespflege des Hauses ist während der Feiertage geschlossen, für ihre Gäste gab es vorher eine Weihnachtsfeier.

Auch wer ohne Verwandtenbesuch in der Einrichtung bleibt, wird Heiligabend aber als außergewöhnlichen Tag erleben: „Wir frisieren die Bewohner und ziehen ihnen besondere Kleidung an. Sie sollen merken, dass ein festlicher Tag ist“, erzählt Laue. Zu essen gibt es klassisch Kartoffelsalat und Würstchen. Mitarbeiter lesen die Weihnachtsgeschichte vor. Und um 15 Uhr kommen Knecht Ruprecht und seine Weihnachtswichtel vorbei, um den Bewohnerinnen und Bewohnern kleine Geschenke vom Haus zu übergeben – darunter Pflegemittel, selbstgebackene Kekse und Schokoladenkugeln.

Pflegebereichsleiter Martin Laue: Corona „nur noch anstrengend“

Dass sich auch zu diesem Weihnachtsfest die Pandemie wieder stark auf den Alltag im Heim auswirkt, nennt Pflegebereichsleiter Laue „einfach nur noch anstrengend“. Unter den zahlreichen Hygienemaßnahmen ist auch eine tägliche Testpflicht für das Personal. „Und wir müssen Diskussionen mit Angehörigen führen, die trotz dritter Impfung einen negativen Schnelltest brauchen.“ Er bewundere, dass seine Angestellten „immer noch mit einem Lächeln durch den Tag gehen“.

Die Demenzkranken nehmen die Pandemie und ihre Folgen Laue zufolge nur teilweise wahr. Dafür könne ihre Stimmung rasant zwischen himmelhochjauchzend und tieftraurig wechseln. Gerade jetzt achte er auf besondere Momente mit den Patientinnen und Patienten, sagt Laue: „Wenn jemand mir ein Lächeln schenkt oder jemand ein Wort sagt, der sonst gar nicht spricht, ziehe ich viel Kraft daraus.“

Von Konstantin Klenke