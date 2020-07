Dollbergen

Von der Fußgängerbrücke über die Fuhse am Südende der Uetzer Ortschaft Dollbergen geht der Blick weit ins Land. Extensiv bewirtschaftete Wiesen und Pferdeweiden, nur durchbrochen von Hecken und einzelnen Bäumen, formen eine Flusslandschaft, die vielen, teilweise selten gewordenen Tieren Lebensraum bietet. Sie finden dort Unterschlupf und Nahrung. „Die Pferdeweiden sind sehr positiv für die Natur“, sagt Erhard Zander, Uetzes Naturschutzbeauftragter.

Auch die Wiesen, auf denen keine Pferde stehen, werden nur extensiv bewirtschaftet. Dazu gehört laut Zander, dass sie nicht vor dem 20. Juni gemäht werden dürfen, um die Brut der Wiesenvögel – viele von ihnen bauen ihr Nest auf dem Boden – zu schützen. Der späte Mähtermin hat zudem den Vorteil, dass die Pflanzen auf den Wiesen ihre Samen ausbilden können und somit ihr Fortbestand gesichert ist.

Spaziergang auf dem Naturlehrpfad

Diese besondere Landschaft steht unter Schutz. Wer sie erkunden will, kann den Naturlehrpfad, der an der Brücke beginnt, entlang spazieren. Schautafeln erklären die Besonderheiten am Wegesrand, darunter die Engelwurz. Diese Heilpflanze wächst im Gemeindegebiet nur dort. Zudem gedeihen dort zum Beispiel Sumpfdotterblume, Wiesenschaumkraut, Wiesenkerbel, Schöllkraut, Hahnenfußgewächse und Scharfe Segge.

An der Fuhse wächst eine Seltenheit: die Engelwurz. Es ist der einzige Standort der Heilpflanze im Uetzer Land. Auf dem Foto steht sie kurz vor der Blüte. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

All diesen Pflanzen locken viele Insekten – unter anderem Wildbienen, Schmetterlinge, Libellen und zahlreiche Vertreter der Familie der Schrecken – an , weil sie ihnen Futter liefern und Ablage für ihre Eier sind. Den Insekten wiederum folgen Vögel, die andernorts selten geworden sind wie zum Beispiel die Bachstelze, der Teichrohrsänger und die Rohrweihe.

Die Distel ist eine wichtige Futterpflanze für viele Insekten: Gerade labt sich eine Wildbiene am Nektar der lilafarbenen Blüte. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Auch der Fluss selbst ist naturnah gestaltet. Rund 100 Meter von der Fußgängerbrücke entfernt liegt eine 18 Meter lange Sohlgleite mit einem Gefälle von 3 Prozent. Sie ersetzt ein Wehr. Der Vorteil der Sohlgleite: Fische und andere Tiere können sich in der Fuhse problemlos flussauf- und -abwärts bewegen. Das Wasser wirbelt selbst beim aktuell sehr niedrigen Wasserstand noch über die Steine auf dem Flussgrund und reichert sich so mit Sauerstoff an.

Gemeinde bündelt Ausgleichsflächen

Im Dollberger Fuhsetal sind Ausgleichsflächen für etliche Bauprojekte in der Gemeinde Uetze gebündelt. Sie liegen südlich der Fuhsebrücke am Ortsausgang in Richtung Eddesse gegenüber des Kartoffelvertriebsunternehmens Groka. Es ist inzwischen ein großes zusammenhängendes Gebiet auf der Westseite des Flusses entstanden. „Angefangen hat es 1995“, berichtet Zander, „als die Groka ihre ersten Hallen errichtete.“ Die Groka musste drei Teiche in dem Bereich anlegen.

Inzwischen befinden sich entlang der Fuhse auch die Ausgleichsflächen für den Bau von Windrädern, für Neubaugebiete in der Gemeinde und für Bauprojekte der Deutschen Bahn. „Die Zusammenlegung der Flächen in einem Bereich ist sinnvoll für die Entwicklung der Tiere und der Pflanzen“, erklärt der Naturschutzbeauftragte. Die Wiesenvögel haben zum Beispiel bessere Möglichkeiten für die Aufzucht ihrer Jungen, als kleine Flächen sie bieten.

Von Anette Wulf-Dettmer