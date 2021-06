Hänigsen

Die Kleiderständer und Regale im Secondhandladen „Das gelbe Haus“ der Kirchengemeinde sind voll. Doch bislang hat das Geschäft in Uetze-Hänigsen, das ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert wird, nur nach Terminabsprache geöffnet. Die Tür bleibt die meiste Zeit verschlossen, denn „sobald Licht im Laden brennt, wollen auch die Kundinnen und Kunden rein“, sagt Karin Unnasch-Scheller, während sie die Ladentür wieder abschließt.

Sie ist eine der Ehrenamtlichen, die „Das gelbe Haus“ vor elf Jahren mitgegründet und aufgebaut hat. Mit dem Secondhandladen wollten die Frauen in Not geratene Menschen aus Uetze unterstützen. „Am Anfang waren wir unsicher, ob Secondhand funktionieren kann, aber inzwischen liegt das voll im Trend“, sagt Unnasch-Scheller. Elf Jahre nach der Gründung bestehe der Kundenstamm aus Menschen, die sich in den unterschiedlichsten Lebensumständen befinden.

Die Regale sind voll – während der Corona-Pandemie musste „Das gelbe Haus“ wie alle anderen Geschäfte schließen. Kleiderspenden wurden aber weiterhin abgegeben. Quelle: Leona Passgang

„Wir hatten Sorge, unsere Kunden zu verlieren“

Die Arbeit geht nie aus. Selbst während der Lockdowns habe es immer etwas zu tun gegeben, erzählen die Mitarbeiterinnen. Obwohl der Laden zeitweise schließen musste, wurden Kleiderspenden weiterhin abgegeben. Die diakonische Einrichtung stattete auch Flüchtlinge aus. Seit Beginn des Jahres kamen mehrere Familien in der Gemeinde an. „Uns wurden beispielsweise die Kleidergrößen der Kinder als Nachricht geschickt, und wir haben dann alles, was sie brauchten, zusammengepackt“, berichtet Unnasch-Scheller.

Aufgrund der Schließung seien die Ehrenamtlichen besorgt gewesen, Kundinnen und Kunden zu verlieren. Inzwischen werde jedoch deutlich, dass niemand „Das gelbe Haus“ vergessen hat. Im Gegenteil: Die meisten könnten es kaum abwarten, zum Stöbern wieder vorbeikommen zu dürfen. Das können sie ab Montag, 28. Juni. Dann sind die Räume an der Windmühlenstraße 10 wieder regelmäßig montags und donnerstags, jeweils von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, sowie jeden ersten Sonnabend im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Ein negativer Corona-Schnelltest ist ebenso wie eine Anmeldung nicht mehr erforderlich. Ein Mund-Nasen-Maske muss in den Geschäftsräumen jedoch getragen werden.

Auch festliche Kleidungsstücke hat „Das gelbe Haus“ zu bieten. Quelle: Leona Passgang

Gottesdienst zum elften Gründungstag

Ein Kunde ist auch Pastor Steffen Lahmann von der örtlichen Kirchengemeinde. Er schaue gern im Geschäft vorbei und habe schon so einiges für sich und seine Familie finden können. „Ich brauchte mal dringend einen Anzug, und habe dann dort einen Markenanzug für 8 Euro gefunden“, erinnert er sich. Anlässlich des elften Gründungstags hält er am Sonntag, 27. Juni, 10.30 Uhr, einen Open-Air-Gottesdienst an der Hänigser Kirche, in dem „Das gelbe Haus“ und seine Mitarbeiterinnen im Mittelpunkt stehen sollen. „Im vergangenen Jahr konnten wir wegen Corona nicht feiern. In diesem Jahr fällt der Gründungstag dafür auf einen Sonntag“, sagt Unnasch-Scheller schmunzelnd.

Pastor Steffen Lahmann gestaltet für das Team des gelben Hauses am Sonntag einen speziellen Gottesdienst: Sigrun Woitzik (von links), Karin Unnasch-Scheller und Susanne Mikolaiczak wollen dabei sein. Quelle: Leona Passgang

Das Lager ist gut gefüllt

Nach elf Jahren ist „Das gelbe Haus“ zu einer beliebten Anlaufstelle geworden. Nicht nur die Uetzerinnen und Uetzer kämen gern vorbei, mit Familienmitgliedern und Freunden der Ehrenamtlichen aus anderen Städten hat der Secondhandladen ein weites Einzugsgebiet. „Ein Teil meiner Familie lebt in Hamburg. Bevor sie zu Besuch kommen, fragen sie immer, ob sie noch ein paar Sachen mitbringen können“, erzählt Mitarbeiterin Sigrun Woitzik. Kleiderspenden aus Großstädten wie etwa Hamburg seien immer wieder etwas Besonderes, da oftmals auch Businessanzüge oder Kostüme darunter seien.

In der Garage neben dem Geschäft haben die Frauen gelbe Bananenkisten gestapelt. Die Spenden in den Kisten sind nach Frauen-, Männer- und Kinderkleidung sortiert. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Bananenkisten sich am besten aufeinandersetzen lassen“, sagt Unnasch-Scheller. Im Lager nebenan sind ebenfalls alle Regale und Bügel voll. Wer im Laden nicht fündig wird und etwas Bestimmtes sucht, kann mit ein wenig Glück hier das Passende finden. Auf dem großen Tisch in der Mitte sortieren die Ehrenamtlichen die neu angekommenen Kleidungsstücke. „Wir sind meistens zu dritt oder zu viert und teilen uns zwischen Laden und Lager auf“, erklärt sie.

„Es ist ein Geben und Nehmen“

Mit dem Gewinn aus dem Verkauf hilft „Das gelbe Haus“ Menschen, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. „Das können ein paar neue Fußballschuhe sein, Schwimmkurse für Kinder oder auch eine neue Waschmaschine“, erklärt Unnasch-Scheller. Wer Hilfe benötigt, kann einen Antrag einreichen. Einmal im Monat stimmen die Ehrenamtlichen gemeinsam über die Anträge ab. „Es ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl und ein Geben und Nehmen.“

