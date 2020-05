Uetze

Wann öffnet der Erse-Park bei Uetze wieder? Danach erkundigen sich Stammgäste telefonisch oder per E-Mail. Einige kommen sogar nach den Worten Philipp Schwanstechers, des Betreibers des Freizeitparks, „auf blauen Dunst“ vorbei. Ihnen kann er nur sagen, dass die Besucher voraussichtlich erst ab Ende Mai eine Reise in die Urzeit antreten, mit dem Nautic-Jet ins Wasser springen oder mit der Bobkartbahn und der Achterbahn fahren können.

Nach dem Fünf-Stufen-Plan des Landes sollen Freizeitparks in Niedersachsen ab Montag, 25. Mai, wieder öffnen dürfen. Eine Verordnung, die das Land voraussichtlich erst am Wochenende davor veröffentlichen wird, soll regeln, unter welchen Auflagen die Anlagen wieder in Betrieb gehen können. Daher weiß Schwanstecher noch nicht, welche Bedingungen gelten werden.

Anzeige

Auflagen sind nicht einfach zu erfüllen

„Die Maßgaben erfüllt man nicht einfach aus dem Stand heraus“, sagt er. Daher könne es sein, dass er noch etwas Vorbereitungszeit benötige und die Gäste erst am letzten Maiwochenende kommen könnten. Die Gesundheit der Besucher und der Mitarbeiter hätten Priorität.

Weitere HAZ+ Artikel

Derzeit steht Schwanstecher in Kontakt mit den Behörden, um vorab zu klären, welche Voraussetzungen er vermutlich erfüllen muss. Er geht davon aus, dass die Besucher im Wartebereich und in den Fahrgeschäften Masken tragen müssen. Nach seiner Einschätzung wird er nicht alle der mehr als 40 Attraktionen in Betrieb nehmen können. Die Hüpfburg und die sogenannte Bällebadrutsche werde er aus hygienischen Gründen sperren. Auf der Hüpfburg könnten die Kinder keine Abstand wahren.

Eröffnungstermin wird auf der Homepage angekündigt

Die Wiedereröffnung Ende Mai ist noch nicht sicher. Ob das Land Niedersachsen seinen Fünf-Stufen-Plan einhält, hängt von den Infektionszahlen nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen ab. Den genauen Eröffnungstermin will Schwanstecher auf der Homepage www.ersepark.com ankündigen, ebenso die Bedingungen, unter denen der Freizeitspaß erlaubt ist.

„Wir glänzen in diesem Jahr mit einer komplett überholten Hochbahn“, sagt Schwanstecher. Das frühzeitliche Lager der Rentier- und Mammutjäger habe das Erse-Park-Team ein wenig umgestaltet. Kinder und Erwachsene könnten sich neue Jagdszenen anschauen. Neu seien auch die Stoßzähne eines Mammuts, die den Eingang zu dem Lager markieren.

Die Stoßzähne eines Mammuts sind am Eingang zum eiszeitlichen Lager aufgestellt worden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Mitarbeiter halten Freizeitpark in Schuss

Ursprünglich sollte die Saison im Erse-Park am Anfang der Osterferien beginnen. Weil der Freizeitpark wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben musste, hat Schwanstecher für seine Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet. Sie arbeiten nach seinen Angaben derzeit etwa die Hälfte der sonst üblichen Zeit. „Wir müssen die Anlage in Schuss halten“, sagt der Betreiber. Der Rasen müsse gemäht, die Fahrgeschäfte instand gehalten und Unkraut gejätet werden. Außerdem hätten die Mitarbeiter die vergangenen Wochen für Malerarbeiten genutzt.

„Weil es ein tolles Wetter war, ist die verlängerte Winterpause sehr schmerzlich“, sagt Schwanstecher. Die restliche Saison könne die Einnahmeausfälle nicht mehr wettmachen. Mit Zahlen zu den Mindereinnahmen hält sich der Betreiber aber bedeckt.

Lesen Sie auch

Der Sturm „Nadine“ verwüstet 2018 den Erse-Park

Von Friedrich-Wilhelm Schiller