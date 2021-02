Eltze/Dedenhausen

Mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass der langjährige Pastor Karl-Heinrich Waack in den Ruhestand gegangen ist – seitdem waren die Kirchengemeinden Eltze-Ohof, Dedenhausen und Eickenrode ohne eigenen Seelsorger. Am Sonntag, 14. Februar, 14 Uhr, wird Maximilian Chmielewski offiziell als Pastor der drei Gemeinden eingeführt. Dafür kommt der Stader Regionalbischof Dr. Hans Christian Brandy nach Uetze-Eltze. Wegen der Corona-Pandemie wird Chmielewskis Ordination nur mit geladenen Gästen im kleinen Kreis stattfinden.

Der neue Pastor hat sein Amt am 1. Februar angetreten. Sein Dienstsitz ist Eltze. Von dort fährt er zu den Kirchenkanzeln in Dedenhausen, Eickenrode und zum Seniorenzentrum in Ohof. Unterwegs zu sein, das kennt der 26-jährige Chmielewski. Hineingeboren in einen Soldaten-Haushalt gehörten häufige Umzüge für ihn zu Kindheit und Jugend. „Sesshaft“ seien seine Eltern mit ihm in Ludwigsburg geworden, wo er dann auch „ohne sonderlich starke Bindung zu der Gemeinde“ konfirmiert worden sei, berichtet der junge Pastor.

Abitur im Klosterinternat

Weil er nach eigenen Angaben schon immer Freude daran hat, sich auf Neues einzulassen, besuchte er ab der 9. Klasse bis zum Abitur das Internat der evangelischen-lutherischen Klosterschule Maulbronn in Baden-Württemberg. Diese Zeit hat den jungen Maximilian geprägt. Wo sich in grauer Vorzeit schon Johannes Kepler, Friedrich Hölderlin und Hermann Hesse als Jungs in den Fluren und Klassenzimmern tummelten, entdeckte Chmielewski nicht nur den Wert von Traditionen, sondern lernte sie zu hinterfragen, Ideen einzubringen und umzusetzen. Sein Bezug zum Glauben und zur Kirche sei in dieser Zeit gewachsen, und er habe wahrgenommen, dass es unter Pastoren nicht nur weltfremde, sondern auch „ganz normale Menschen“ gebe, sagt er augenzwinkernd.

Trotzdem klang bei ihm das väterliche Soldatentum durch, und er bewarb sich noch vor den schriftlichen Abiturarbeiten um eine Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr. „Nach der mündlichen Abi-Prüfung kamen mir dann Bedenken“, erzählt der 26-Jährige. Daraufhin habe er sich für das Theologie-Studium entschieden und seine Bedenken, sich dann neben Altgriechisch auch noch mit Latein und Hebräisch plagen zu müssen, beiseite geschoben.

Berufseinstieg als Militärseelsorger

Chmielewski studierte in Neuendettelsau, München und Tübingen, das Vikariat – „das ist so eine Art Pastoren-Referendariat“ – führte ihn nach Norddeutschland in die Nähe von Otterndorf im Kreis Cuxhaven. Ein „Wow-Effekt“ sei für ihn sein einjähriges Sondervikariat als Militärseelsorger in Hannover gewesen, erzählt Chmielewski. Dabei erlebte er seinen einstigen Berufswunsch aus einer völlig anderen Perspektive. Von Hannover aus ging es dann direkt nach Eltze. Noch wohnt der 26-Jährige mit seiner Partnerin in Hannover. „Ab 15. Februar ziehen wir nach Eltze.“ Allerdings nicht ins Pfarrhaus, denn dies sei stark renovierungsbedürftig.

Für Chmielewski ist der Beruf als Pastor „einer der vielseitigsten überhaupt“. Die Seelsorge sei ihm ein Herzensanliegen, er möchte mit Menschen über „Weltzusammenhänge philosophieren“. Dass ihm auch Lebensgeschichten anvertraut werden, „gleichgültig ob glücklich oder nicht“, empfinde er als Geschenk und Schatz, den es mit großer Verantwortung anzunehmen und zu würdigen gelte.

Gottesdienst als „Party für das Leben“

Und Gottesdienste? „Die möchte ich als Feiern wiederentdecken“, erklärt er: „Den Sonntagvormittag als ‚Party für das Leben‘ feiern und dabei den Dank vor Gott bringen.“ Mitbringen nach Eltze wird er wohl eine Handpuppe, die einen alten grauhaarigen Pastor darstellt „mit dem total peinlichen Doppelvornamen Tobias-Heinrich, um damit die Ernsthaftigkeit zu bewahren, aber ihr die Strenge zu nehmen“, erklärt der 26-Jährige, was es mit der Puppe auf sich haben, die Vornamen jener Pastoren trägt, die ihn besonders geprägt hätten.

Von Ulrich Jaschek und Anette Wulf-Dettmer