Anwohner der Bahnhofstraße in Uetze-Dollbergen rümpfen die Nase: Am Sonntag ist wieder einmal Fäkaliengeruch aus den Gullys gestiegen. Das verdarb den Spaß am Aufenthalt auf der Terrasse und im Garten. Der Wasserverband Peine will das Problem mit neuen Biofiltern lösen.