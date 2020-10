Dedenhausen

Ein ganz besonderes Jubiläum begehen in diesem Jahr Bruno Jouenne und die Familie Schaper aus Dedenhausen: Seit genau 50 Jahren kommt der Franzose ins Dorf und auf den Hof der Familie. Mindestens einmal im Jahr belebt er damit eine Aktion, die der damalige Ortsjugendpfleger Reinhard Brandes 1970 gestartet hatte. Doch während der 25. Jahrestag noch groß gefeiert wurde, fiel der 50. coronabedingt jetzt deutlich kleiner im Herbst aus.

„Seinerzeit ging es darum, den Jugendaustausch zwischen beiden Ländern zu beleben“, erinnert sich Brandes. Damals entschied er sich für einen Austausch mit einer Gemeinde in der Normandie, die der ländlichen Struktur Dedenhausens, damals noch zum Landkreis Peine gehörend, entsprach. Das Interesse, sagt der Initiator, sei damals sehr groß gewesen. Zu den ersten Gästen am 14. Juli 1970, dem französischen Nationalfeiertag, gehörte auch Jouenne. Er fand seine Unterkunft auf dem Hof von Bettina Trautmanns Großvater Gerhard Schaper und dort schließlich Freunde fürs Leben. Trautmanns Vater Herbert und der junge Franzose waren etwa gleich alt, beide teilten ähnliche Interessen, und so entwickelte sich von Anfang an ein besonders freundschaftliches Verhältnis.

Einstige Gegner aus dem Krieg feiern gemeinsam

In der Ausschreibung vom Februar 1970 hieß es: „Diese Begegnung ist der Ausgangspunkt für persönliche Kontakte, die zum Verständnis des Gastlandes beitragen und den Jugendaustausch zwischen beiden Ländern und Gruppen einleiten soll.“ Dass sich daraus für Jouenne und Herbert Schaper, der vor drei Jahren starb, eine Freundschaft entwickelte, die beide Familien einschloss, ahnte damals wohl niemand. 18 Jahre zählte der Franzose bei seinem ersten Besuch, längst hat er ein Zimmer im Schaperschen Haus. Bei seinem zweiten Aufenthalt brachte er seine Eltern mit. Sein Vater und der von Herbert Schaper waren im Zweiten Weltkrieg noch Gegner gewesen – diese Begegnung aber feierten sie mit einer fröhlichen Party, die den Söhnen lange in Erinnerung blieb.

Jouenne jobbte als junger Mann auf dem Schaperschen Bauernhof, zog mit seinem Freund Herbert durch den Ort und zu den Partys, kam später mit seiner Frau Pascale und Tochter Carol zu den Schapers mit den Kindern Bettina, Sabine und Dietmar. „Ich habe hier meine zweite Heimat gefunden“, sagt der Franzose, der nach Aussage von Bettina Trautmann, geborene Schaper, nicht nur bei Familienfeiern, sondern auch bei Partys im Ort ein gern gesehener Gast ist. „Manchmal steht er unangekündigt vor der Tür, und es ist immer so, als er nur kurz weggegangen wäre“, schildert sie den besonderen Zusammenhalt.

Per Anhalter von der Normandie nach Dedenhausen

Dann besucht Jouenne auf eigene Faust die Dedenhäuser, die ihm immer gern die Tür öffnen, wie auch Brandes zu berichten weiß. Erleichtert werden die Gespräche vor allem auch dadurch, dass Jouenne inzwischen fließend Deutsch spricht und die Familien im Dorf eben seit fünf Jahrzehnten kennt. Um seine Freunde besuchen zu können, nutzt der Franzose meist Bahn oder Flugzeug. „Er ist aber in jungen Jahren auch mal getrampt“, sagt Trautmann schmunzelnd. Sie bezeichnet Jouenne als besten Freund ihres verstorbenen Vaters, auch wenn die innige Beziehung während der Familiengründung oder aus beruflichen Gründen, als Jouenne in Singapur arbeitete, etwas ruhte. Doch in den vergangenen Jahren hätten beide Seiten sie noch einmal intensiviert.

Daran soll sich auch im sechsten Jahrzehnt nichts ändern. Solange er reisen könne, wolle er die Schaper-Familie und Dedenhausen besuchen, verspricht Jouenne. Ein Versprechen, das die hiesigen Freunde nur allzu gern hören. Sie haben ihm für die Zeit zwischen den Aufenthalten jetzt ein Fotobuch über die Geschichte des Hofes Schaper geschenkt, von Brandes gab es eines über die Gemeinde Uetze. Zum Nachblättern – falls die Sehnsucht nach Dedenhausen einmal zu groß wird.

Von Antje Bismark