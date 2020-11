Uetze

40 Prozent der Uetzer Bürger und Bürgerinnen sollen nach Angaben der Deutschen Glasfaser in den vergangenen Wochen einen Vertrag für einen schnellen Internetanschluss mit dem Unternehmen unterzeichnet haben. Damit sei die erforderliche Quote erreicht, sodass auch in der Ortschaft Uetze ein Glasfasernetz aufgebaut werden soll, teilt das Unternehmen mit.

Die exakte Quote werde für die Ortschaft noch ermittelt. „Mit dem simplen Zählen der eingegangenen Verträge ist es dabei nicht getan“, sagt Projektleiter Thomas Breer. Die Formulare müssten exakt zugeordnet werden, um mögliche Doppelabschlüsse herauszufiltern. Die sogenannte Nachfragebündelung – alle, die in dieser Phase einen Vertrag unterschreiben, bekommen das Kabel kostenlos ins Haus gelegt – läuft noch bis Ende dieser Woche. Dafür ist das Servicebüro des Unternehmens an der Kaiserstraße in Uetze bis Freitagabend geöffnet. „Danach schließen wir den Servicepunkt. Doch sobald die Tiefbauarbeiten beginnen, wird er wieder geöffnet“, sagt Kathrin Wessalowski, zuständig für das Marketing bei der Deutschen Glasfaser. Einen Startzeitpunkt für das Verlegen der Rohre, in die später die Glasfasern hineingeschossen werden, könne sie noch nicht nennen. Sicher sei nur, dass es 2021 losgehen soll. Derzeit würden die Einzelheiten der Bauarbeiten geplant und die nötige Genehmigungen eingeholt.

Wann wird in Eltze und Dedenhausen gebaut?

Die Bauarbeiten für die Brandbandversorgung in Eltze und Dedenhausen sollen laut Deutsche Glasfaser vor Kurzem begonnen haben. Auch dort hat das Unternehmen mit mindestens 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag abgeschlossen. Bei einer Rundfahrt durch die beiden Dörfer ist jedoch nirgends eine Baustelle zu entdecken, die in Verbindung mit Glasfaseranschlüssen zu bringen ist.

„Bis März 2021 sollen alle Kabel in den beiden Dörfern liegen und die Hausanschlüsse vorbereitet sein“, erklärt Kristin Hackhe von der Deutschen Glasfaser auf Anfrage. Ab März würden dann die Häuser ans Netz angeschlossen. Anfang des Sommers sollen die Internetanschlüsse, die je nach Vertrag eine Leistung von bis zu einem Gigabit pro Sekunde haben, freigeschaltet werden.

PoP wird Ende November aufgestellt

In den beiden Orten sollen insgesamt 17 Kilometer Rohrleitungen für die Glasfasern in einer Tiefe von 40 Zentimetern verlegt werden, und zwar vorrangig im Gehwegbereich. Am Donnerstag, 26. November, wird laut Hackhe der sogenannte PoP (Point of Presence) in Dedenhausen aufgestellt – und zwar auf einem Grundstück an der Ecke Dollberger Straße/Unter den Eichen. Der PoP ist der Knotenpunkt für den ankommenden und abgehenden Datenverkehr.

Zuletzt hat die Deutsche Glasfaser in der Gemeinde Edemissen das Breitbandinternet ausgebaut, sodass das Netz des Unternehmens in Plockhorst und Eddesse endet. Um von dort aus das Uetzer Gemeindegebiet zu erreichen, müssen die Kabel unter den Gleisen der Bahnstrecke Hannover– Berlin hindurchgeführt werden. „Die Bahnquerung ist beantragt und wir gehen davon aus, diese nach Erhalt der Genehmigung im Januar fertigstellen zu können“, erklärt Hackhe.

Von Anette Wulf-Dettmer