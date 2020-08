Dollbergen

Die ersten Dollberger haben ihre Stände für den Hof- und Garagenflohmarkt am Sonnabend, 12. September, angemeldet. Einige Neue seien auch dabei, sagt Nadine Lieke vom fünfköpfigen Organisationsteam. Insgesamt laufe die Anmeldung allerdings noch sehr schleppend. „Obwohl viele die Corona-Pause bestimmt genutzt haben, um ihre Schränke, Keller und Dachböden auszumisten“, ergänzt sie lächelnd. Die Gemeinde hat vor einigen Wochen grünes Licht gegeben für die Veranstaltung, die erstmals 2017 ausgerichtet wurde und die sich seitdem steigender Beliebtheit erfreut. Es gibt weder eine Begrenzung für die Zahl der Anbieter noch für die der Besucher. „Zudem darf jeder selbst entscheiden, wie er die Corona-Regeln auf seinem Grundstück umsetzt“, sagt Lieke.

Für die Besucher gibt es Standpläne

Sie ist zuversichtlich, dass am 12. September von 13 bis 18 Uhr auf den Straßen in Dollbergen wieder einiges los sein wird. „Wir vom Orga-Team werden auf jeden Fall versuchen, es durchziehen.“ Noch nicht geklärt ist, ob im Siedlerheim wieder Kaffee und selbst gebackene Torten verkauft werden. „Die Siedler wollen sich bis Mitte August entscheiden, ob sie die Corona-Auflagen erfüllen können“, sagt Lieke und ergänzt, „das ist nicht zuletzt auch mit hohen Kosten verbunden.“

Wer den Garagen- und Hoflohmarkt nutzen will, um Nützliches und Dekoratives, das er selbst nicht mehr benötigt, zu verkaufen, kann sich bis zum 5. September anmelden. Das geht telefonisch bei Lieke unter 922421 oder per E-Mail an flohmarkt@dollbergen.de. „Wichtig ist, dass angegeben wird, wie viele Anbieter auf einem Grundstück ihre Stände aufbauen“, bittet die Organisatorin. „Denn wir wollen Standpläne für die Besucher erstellen.“

Von Anette Wulf-Dettmer