Uetze

Im nächsten Sommer können Gäste des Uetzer Naturerlebnisbads gleich in der Nähe des Schwimmbeckens an einem kleinen Kiosk Eis und kühle Getränke kaufen. Dorthin will die Badgenossenschaft den Raumcontainer versetzen, der seit rund zwei Jahren ungenutzt am Haupteingang an der Bodestraße steht und ursprünglich als zusätzliches Kassenhäuschen dienen sollte. Jetzt wird der Container zum Kiosk. Für den Betrieb der beiden Kioske – die Verkaufsstelle im alten Umkleidegebäude bleibt erhalten – hat die Genossenschaft laut Edgar Granse, Vorsitzender des Fördervereins der Uetzer Badeanstalt, einen neuen Pächter gefunden. Der Bisherige hatte zum Ende der Saison 2021 gekündigt.

„Neben dem neuen Kiosk richten wir eine Sitzecke mit Tischen und Bänken ein“, sagt Granse. Mit „Wir“ meint er die Donnerstagsgruppe des Fördervereins. Das sind Rentner, die sich donnerstags außerhalb der Saison im Freibad treffen, um dort anfallende Arbeiten zu erledigen. „Wir sind immer sechs bis neun Leute“, erzählt Granse. Kürzlich hat die Donnerstagsgruppe vom Schwimmmeister- und Technikgebäude zum Standort des neuen Kiosks ein Stromkabel und ein Leerrohr verlegt.

Helfer wollen Umkleidekabinen bauen

Unter dem Vordach des alten Umkleidegebäudes lagern mehrere große Holzplatten. „Daraus zimmern wir zwei Umkleidekabinen“, kündigt Granse an. Die werde die Donnerstagsgruppe auf der Liegewiese aufstellen. „Wer sich auf der Liegewiesen sonnen will, kann sich da gleich umziehen und muss dafür nicht in die Kabinen im Innenbereich gehen“, erläutert er. Die beiden Stellen, an denen die hölzernen Umkleidekabinen stehen werden, haben Helfer bereits gepflastert.

„Wir setzen die Projekte um, die sich die Vorstände des Fördervereins und der Genossenschaft einfallen lassen“, sagt Granse, der auch den Einsatz der Donnerstagsgruppe koordiniert. So hätten er und andere Ehrenamtliche in den vergangenen Wochen die Bereiche vor dem Haupteingang an der Bodestraße und vor dem Nebeneingang Am Spring umgestaltet, damit die Eingänge ansprechender aussehen. Dort hätten sie unter anderem neue Büsche gepflanzt.

Donnerstagstrupp hat Eingänge neu gestaltet

Nach Saisonende 2021 haben die Helfer, Unmengen an Laub beseitigt, die Hecken am Rand des Freibadgeländes zurückgeschnitten, die Palmen ins alte Umkleidegebäude gebracht und alle Gartenmöbel mit Holzschutzmittel gestrichen. Wer zur Donnerstagsgruppe hinzustoßen will, kann sich bei ihm oder Schwimmmeister Dennis Brandes melden.

Granse betont, dass sich nicht nur die Donnerstagsgruppe unentgeltlich im Bad arbeitet. „Wir haben ungefähr 50 bis 60 Aktive, die dafür sorgen, dass alles im Freibad rund läuft“, sagt Granse. Zu diesem Kreis zählen zum Beispiel auch das Kassenteam und die Frauen, die die Beete im Bad pflegen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller